Comercios salteños retomarán su actividad desde mañana

El gobernador indicó que se asesoró con médicos del sector público y privado antes de permitir que se abran otros rubros “para que se pueda activar un poco la economía de nuestra querida provincia”. También, destacó la importancia del acompañamiento “de todos y cada uno de los intendentes para que nos acompañen en el control y para que nos ayuden, como lo vienen haciendo, en cada uno de sus municipios”.

Manifestó que gracias al esfuerzo de los salteños “hoy podemos decir que somos una de las provincias más grandes del país y que estamos ubicados los primeros lugares con la mejor en situación sanitaria.

“Al no haber circulación viral circulación comunitaria del virus es momento de empezar a abrir rubros importantes que hacen a la economía de todos y cada uno de los salteños”, aseguró Sáenz y anunció que “a partir de mañana van a estar abiertos los comercios de nuestra querida Salta”. Aclaró que en aquellos lugares “donde no se pueda garantizar el control y la seguridad y salubridad en algunos de los municipios no vamos a permitir que se haga salvo que los intendentes nos garanticen que esto va a suceder”.

Explicó, además, que esto “no quiere decir que mañana pueden salir todos a la calle para ir a comprar cosas. Esto quiere decir que a partir de mañana, y a través del Comité Operativo de Emergencia (COE), se va a reglamentar cómo van a ser las salidas y quiénes van a poder hacerlo y quiénes no”.

Por último, aseveró que mañana COE reglamentará “cómo van a poder salir a las calles para que puedan recuperar un poco la vida normal de todos y cada uno de los salteños”.