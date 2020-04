Chibán le responde al Ente Regulador

Esto se conoció luego de que el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, criticara públicamente a la Liga por haber solicitado una excepción en el pago del servicio por una importante deuda. "La deuda es importante por el monto, pero corresponde a la factura con vencimiento al 20 de marzo", aclaró en primer lugar Chibán y luego agregó: "Llegamos a la situación del corte de luz de los dos predios, el Hotel de la Liga y el Estadio".

Tras esto, comunicó: "Se nos acabaron los recursos, no tenemos ingresos desde enero y ahora estamos en cero. Pagamos el 70 por ciento de los sueldos de marzo y no pudimos más. Al suspenderse el bingo y no tener a los clubes jugando, no hay ingresos". Acto seguido, subrayó: "No se me cae la cara de vergüenza por decir que no tenemos plata, porque no llegó del cielo. Lo digo con orgullo, porque todo lo que se generó ahí se fue a mano de los clubes, se fue en obras".



Chibán insistió que "simplemente hizo un llamado" al Gobierno "para ver si podían interceder por un plan de pago y la solicitud de reconexión únicamente para el Hotel, por estar al servicio del Gobierno", agregando que dicho predio "está cerrado y desde hace 20 días a disposición como hospital de campaña (por la pandemia de COVID-19), si es necesario. Está con 3 personas permanentemente limpiándolo y manteniéndolo".

Volviendo al tema de la deuda, Chibán afirmó que "la luz, que vencía el 20 de marzo, ya está pagada gracias a una gestión de la gente de Edesa, gracias al plan de pago", y desmintió que el monto adeudado fuera de $250 mil pesos como había trascendido. "El tema es que el consumo corresponde a las 4 sedes de la Liga. La cifra más alta es la del Hotel, con $75 mil pesos, luego está la Sede con $30 mil y pico y entre todos se hacía $160 mil, que es una cifra importante", admitió el dirigente, que por último aclaró: "Pagamos el monto de las 4, no es que no pagamos la luz desde hace un par de meses".