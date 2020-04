“Nuestra única fuente de ingreso es la recaudación a través de la factura”

Salta 01 de abril de 2020

Hugo González, gerente de Relaciones Institucionales de EDESA, advirtió que el servicio de energía puede resentirse si los usuarios que no están exentos por el DNU nacional no pagaran su factura. De ocurrir, la empresa no podría comprar energía, combustible líquido y pagar salarios, aseguró.