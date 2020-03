Diez Villa denunció que hay referentes políticos que incitan a violar las disposiciones sanitarias

“Realmente preocupa y causa mucho desagrado que aparezcan referentes políticos o funcionarios o actuales legisladores instigando y movilizando personas a manifestarse en la vía pública, con todo lo que eso implica y la situación de crisis que estamos viviendo”, expresó el legislador.

Diez Villa consideró lamentable la participación de funcionarios y los definió como “carroñeros de la política”. Además, denunció que pretenden sacar ventaja de la situación de crisis y gravedad sanitaria, social e institucional que se está viviendo la Argentina y en Salta. “Sin ningún tipo de miramientos, sin ningún tipo de empacho, no dudan en incitar al ciudadanía a violar las disposiciones sanitarias que se han dispuesto a nivel nacional y provincial. Porque eso es lo que ocurrió”, enfatizó.

Definió como inentendible, irracional y absolutamente irresponsable lo sucedido porque no sólo se manifestaron frente al hospital sino que “impidieron que llegue una ambulancia”. “Este tipo de acciones genera más miedo, mayor angustia e incertidumbre”, agregó el diputado.

“Lo que se está planteando realizar en tanto en el Papa Francisco como en el Hospital del Milagro y también se va a plantear en el Hospital Militar y en otros en otros centros asistenciales de la provincia es justamente para prepararnos por una pandemia que ya estamos empezando a sufrir en carne propia en Salta”, manifestó Diez Villa.

Por último, el legislador afirmó que “Toda la gente que le hace caso a esos personajes tienen que ser consciente que cualquiera puede enfermarse. Esto que no tiene color político no tiene sexo raza religión no tiene no reconoce nada es un virus que no va a afectar a todos por eso es tan importante remarcar el tema las conductas sociales las conductas sociales responsables”.