Los nuevos caminos de santos y albos

En cuanto a los capitalinos, Juventud An toniana recibirá a Villa San Antonio, mientras que Gimnasia y Tiro visitará a Deportivo La Merced en Chicoana.

Está todo definido para una nueva fase del certamen. Los clubes competirán todos contra todos, cada uno en sus zonas, a partidos ida y vuelta. Es decir, a dos ruedas.

Por la Zona 1, el Santo enfrentará a la Villa el domingo a las 17 en el estadio Padre Martearena y por la Zona 2, La Merced jugará con Gimnasia en Chicoana.

En esta segunda instancia del Regional Amateur solo clasificará el primero de cada grupo. Es decir, que el mejor de cada zona avanzará a la Tercera Fase, que quedará conformada por una zona de cuatro equipos y el mejor clasificará a la final por el ascenso contra el vencedor de otra Región.

Los fixture

Zona 1

1ra. fecha - 15/03: Juventud vs. San Antonio

El Carmen vs. Monterrico

2da. fecha - 22/03:

Monterrico vs. Juventud

San Antonio vs. El Carmen.

3ra. fecha - 29/03: Juventud vs. El Carmen

Monterrico vs. San Antonio.

Zona 2

1ra. fecha - 15/03:

A.H. Zapla vs. Talleres

Tabacal vs. Sp. Alberdi

2da. fecha - 22/03: Sp. Alberdi vs. A.H. Zapla

Talleres vs. Tabacal

3ra. fecha - 29/03:

A.H. Zapla vs. Tabacal

Sp. Alberdi vs. Talleres.

Zona 3

1ra. fecha - 15/03:

La Merced vs. Gimnasia

Dep. YPF vs. Cuyaya

2da. fecha - 22/03:

Cuyaya vs. La Merced

Gimnasia vs. Dep. YPF

3ra. fecha - 29/03:

La Merced vs. Dep. YPF

Cuyaya vs. Gimnasia.

Zona 4

1ra. fecha - 15/03:

Dep. Michel vs. El Galpón. Atl. Concepción vs. Sp.Guzmán.

2da. fecha - 22/03:

Sp. Guzmán vs. Dep. Michel. El Galpón vs. Concepción.

3ra. fecha - 29/03:

Dep. Michel vs. Concepción. Sp.Guzmán vs. El Galpón.

En todas las Zonas, de la 4ta a la 6ta fecha se invierten las localías.