Finalizó el quinto ciclo de las Escuelas de Fútbol de Verano

Las canchas auxiliares del estadio Martearena fue el espacio elegido para cerrar la quinta edición de las Escuelas de Fútbol de Verano, que tuvo este año 13 sedes incluyendo por primera vez a Vaqueros, Cerrillos y San Lorenzo además de las que tradicionalmente se despliegan en Capital.

Después de dos meses de clases de fútbol, el cierre se dio con un encuentro deportivo donde se compitió en tres categorías mixtas: 8-9 años, 10-11 años y 12-13 años. Allí estuvo presente el ministro de Turismo y Deporte, Mario Peña acompañado por el secretario de Deportes, Marcelo Córdova y el director de Deporte Social, Adrián Cuadrado.

"Las Escuelas de Fútbol de Verano nos permiten tener presencia y ofrecer espacios de formación e integración para más de 1.200 chicos, y a eso le sumamos la presencia de grandes deportistas locales que integran nuestro equipo de trabajo. Estamos cumpliendo con el objetivo que nos encomendó el gobernador Sáenz, potenciar el deporte en cada lugar de la provincia", señaló Peña.

El campeón en 8 y 9 años fue la escuela de Villa Floresta que estuvo dirigida por Gustavo Módica -ex DT del seleccionado salteño Sub15- y el PF Roberto Ovando. En la final de la categoría venció por 1 a 0 a Barrio Limache que tiene como instructores a Daniel “Coya” Castellanos (ex Gimnasia y Tiro) y al PF Bruno Olarte.

En 10 y 11 años el campeonato fue para Barrio Limache, que superó en la final a Barrio María Esther por 4 a 0. En María Esther trabajaron las profesoras Amanda Carril y Patricia Lastra quienes conformaron un equipo mixto en todas las líneas.

En 12 y 13 años el título de campeón fue para la Escuela de Fútbol de Vaqueros conducidas por Juan Ramírez como referente y el actual PF de Juventud Antoniana Nicolás Alarcón. La final fue ganada por 4 a 0 al equipo del Parque del Bicentenario, turno mañana, que tuvo a los profesores Gabriel Céspedes y Cristian Trobiani.

"Es una gran satisfacción para nosotros ver a tantas familias acompañando a los chicos. La familia resulta un sostén fundamental para la práctica deportiva de los niños y niñas que durante dos meses asistieron a nuestras Escuelas", indicó el secretario de Deportes, Marcelo Córdova.

Entre los referentes que tuvo este año el programa hay que nombrar a: Rodolfo “Puma” Garnica (ex Juventud), Alfredo “Tanque” González (ex Gimnasia y Tiro), Roberto “Camerún” Martínez (ex Central Norte), Cristian Burich (ex Juventud), Sebastián “Suncho” González (ex Gimnasia y Tiro), Daniel Yonar (presidente de Futsal Salta) y Matías Delgado (jugador de la primera división de Los Cachorros).

Las sedes donde se desarrollaron las actividades fueron: Vaqueros, San Lorenzo, Cerrillos, barrio María Esther, barrio José Vicente Solá, Palmerita 5ta etapa, Parque del Bicentenario, barrio Pablo Saravia, barrio Norte Grande, Parque de la Familia, Club Los Cachorros, barrio Floresta y barrio Limache.

“Este programa es una gran respuesta a los pedidos de contención y recreación que se pide desde los barrios. Es fue mi cuarto año en Parque de la Familia y pudimos ver como se integra y se transmiten valores a través del deporte”, expresó Rodolfo “Puma” Garnica quien es el goleador histórico del Centro Juventud Antoniana y referente del programa de enseñanza de fútbol en la temporada estival.