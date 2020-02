UrtubeyEnAries| Consideró "desopilante” la polémica por la Universidad de Loyola

El exgobernador rompió el silencio que mantenía desde que dejó el cargo de Gobernador de Salta y habló de la polémica por su viaje a España. “No puedo ser docente, vivo en Salta y no me voy a expatriar”, afirmó.

Juan Manuel Urtubey se mostró “sorprendido” por la polémica que se armó por su viaje a Sevilla, su relación con la Universidad de Loyola Andalucía y la negación de la casa de estudios a la supuesta integración al claustro de docentes del exgoberandor de Salta.

Negó que fuera docente de la universidad, y dijo que sí fue invitado a participar de un Congreso de Mediación en Málaga por lo hecho durante su gestión, en la cual se apuntaló ese tipo de tareas como política de estado.

“Cómo se le ocurre, soy argentino, no tengo pasaporte europeo, no puedo ir a trabajar”, afirmó el exgobernador de Salta y dijo que es "absurda" la polémica. “No puedo tener relación de dependencia si no tengo ni visa”, remarcó.

Reconoció estar desconcertado por la polémica que se desató en redes sociales porque no tiene cargo ni función pública, y sólo está dedicado a su vida privada.

En ese sentido, detalló que viajó a Sevilla para interiorizarse del Congreso de Mediación, que volvió a Salta y que volverá a España pero que antes participará de otro congreso en Cambridge, Londres.

“Soy de Salta y no me voy a expatriar”, subrayó Juan Manuel Urtubey.