Marocco: “Queremos saber cómo era la relación de la empresa Conin y la Provincia”

En “Hablemos de Política”, Marocco aseguró que los pedidos de informe que se aprobaron en el Senado, “no van a quedar ahí” y que buscaran explicaciones sobre la relación entre la Provincia y Conin, la organización de Abel Albino a la que calificó como una “empresa”.

“Esto no es para mirar atrás, sino para que se encargue la justicia” agregó y apuntó a Albino por decir que no cobró por su trabajo en Salta, “el (Albino) tenía una franquicia con la provincia de Salta y no conozco franquicia que no tenga un precio” sentenció.

“Queremos saber la verdad” continuó Marocco quien contó además que en un taller de Tartagal encontraron tres ambulancias del hospital de Santa Victoria y que realizaran un pedido de informes al respecto.