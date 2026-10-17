Dibu Martínez fue trasladado al hospital tras el golpe y Xabi Alonso confirmó que estaba consciente

El arquero argentino salió en camilla durante el triunfo de Chelsea ante Everton. El entrenador dio los primeros detalles sobre su estado de salud.
Deportes17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La preocupación por Emiliano “Dibu” Martínez continúa después del fuerte choque que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League. El arquero argentino debió abandonar el campo de juego en camilla y fue trasladado a un hospital para realizarle estudios.

Según informó ESPN, Martínez chocó de frente con el defensor Jarrad Branthwaite cuando ambos disputaban una pelota aérea tras un tiro libre.

El guardameta quedó tendido sobre el césped y recibió atención médica. Aunque permanecía consciente, debió ser inmovilizado antes de ser retirado del campo. En su lugar ingresó Mike Penders.

imagePreocupación por Dibu Martínez: sufrió un fuerte golpe y salió en camilla en la Premier League

Qué dijo Xabi Alonso sobre Dibu Martínez

Luego del encuentro, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, brindó los primeros detalles sobre la situación del arquero argentino.

“Hasta donde sabemos, fue llevado al hospital para las primeras pruebas y estaba consciente”, señaló en conferencia de prensa.

El técnico evitó adelantar un diagnóstico y dejó abierta la expectativa por los resultados de los estudios médicos.

Chelsea terminó imponiéndose 2 a 0 ante Everton, aunque la preocupación quedó centrada en la evolución del arquero de la Selección argentina.

Por el momento, no se informó oficialmente el alcance de la lesión y se esperan novedades sobre su estado de salud.

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