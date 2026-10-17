Once demorados en el triunfo de Gimnasia y Tiro ante Atlanta

El encuentro entre Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta, disputado el viernes en el estadio Michel Torino, terminó con 11 personas demoradas por distintas infracciones, según informó la Policía de Salta.

El operativo contó con más de 200 efectivos de áreas operativas e investigativas, desplegados tanto en el estadio como en sus alrededores. Al partido asistieron más de 2.300 espectadores.

De las personas demoradas, ocho fueron por infracciones a la Ley Contravencional, una por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 y otras dos por transgresiones a la Ley 24.192, vinculada con la violencia en espectáculos deportivos.

Los controles comenzaron antes del encuentro y continuaron durante el ingreso del público, con personal policial ubicado en los accesos y distintos sectores del estadio.