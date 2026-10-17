Once demorados en el triunfo de Gimnasia y Tiro ante Atlanta

Más de 200 policías participaron del dispositivo durante el partido, que reunió a más de 2.300 espectadores. Uno de los demorados fue por una infracción a la Ley de Estupefacientes.
Policiales17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El encuentro entre Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta, disputado el viernes en el estadio Michel Torino, terminó con 11 personas demoradas por distintas infracciones, según informó la Policía de Salta.

El operativo contó con más de 200 efectivos de áreas operativas e investigativas, desplegados tanto en el estadio como en sus alrededores. Al partido asistieron más de 2.300 espectadores.

De las personas demoradas, ocho fueron por infracciones a la Ley Contravencional, una por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 y otras dos por transgresiones a la Ley 24.192, vinculada con la violencia en espectáculos deportivos.

GyT vs Atlanta (4).jpgGimnasia y Tiro metió un triunfazo ante Atlanta y quedó a un paso del Reducido

Los controles comenzaron antes del encuentro y continuaron durante el ingreso del público, con personal policial ubicado en los accesos y distintos sectores del estadio.

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