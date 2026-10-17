Sorpresa en Shanghái: Davidovich Fokina eliminó a Zverev y jugará la final del Masters 1000

El español Alejandro Davidovich Fokina protagonizó una de las grandes sorpresas del Masters 1000 de Shanghái al eliminar al alemán Alexander Zverev en semifinales, después de remontar un partido que se extendió durante dos horas y dos minutos.

Según informó 442 de Perfil, el malagueño, ubicado en el puesto 26 del ranking ATP, se impuso por 5-7, 6-4 y 6-3 y consiguió su clasificación a la segunda final de Masters 1000 de su carrera.

Zverev comenzó mejor y se quedó con el primer set por 7-5. Sin embargo, Davidovich mejoró su devolución y logró quebrar el servicio del alemán en el tramo decisivo del segundo parcial para igualar el encuentro.

En el tercer set, el español tomó rápidamente ventaja de 3-0 y mantuvo el control hasta sellar una victoria que también le garantiza ingresar al Top 15 del ranking mundial.

Con este resultado, Davidovich consiguió apenas su segundo triunfo ante Zverev en el historial entre ambos.

Ahora espera por el ganador de la otra semifinal, que disputarán Daniil Medvedev y Rafa Jódar, para conocer a su rival en la definición del torneo.