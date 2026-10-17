Boca dio vuelta el partido ante Talleres y quedó como líder de la tabla anual

El Xeneize ganó 2 a 1 en La Bombonera con goles de Merentiel y Flores. Ahora se prepara para la revancha de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.
Deportes17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Boca Juniors consiguió una victoria importante en el Torneo Clausura 2026 al derrotar 2 a 1 a Talleres de Córdoba en La Bombonera, por la fecha 13. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena remontó un resultado adverso y alcanzó provisoriamente la cima de la tabla anual.

El conjunto cordobés sorprendió a los 11 minutos del primer tiempo con un gol de Matías Galarza, quien sacó un potente remate desde afuera del área que terminó en el ángulo.

Sin embargo, Boca reaccionó rápidamente y encontró el empate a los 18 minutos mediante Miguel Merentiel, tras una asistencia de Lautaro Blanco.

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Según indicó 442, en el comienzo del segundo tiempo apareció Leonel Flores, quien marcó el 2 a 1 definitivo con una definición cruzada que dejó sin posibilidades al arquero Ezequiel Unsain.

El triunfo permitió al Xeneize estirar su racha a 12 partidos sin derrotas en el campeonato local y mantenerse entre los principales protagonistas del Clausura.

Ahora, Boca deberá concentrarse en la Copa Sudamericana. El próximo martes visitará a Vasco da Gama en el Maracaná, con la obligación de revertir el 1 a 0 sufrido en la ida de las semifinales.

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