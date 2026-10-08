Cortes programados de luz: qué zonas estarán sin servicio este jueves en Salta

EDESA realizará trabajos de renovación y ampliación de redes este jueves 8 de octubre. Las interrupciones alcanzarán sectores de Apolinario Saravia, Cerrillos, La Merced y San Lorenzo Chico.
Salta08/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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EDESA informó una serie de cortes programados de energía eléctrica para este jueves 8 de octubre en distintos puntos de la provincia, debido a trabajos sobre redes de media y baja tensión.

En Apolinario Saravia, la interrupción comenzará a las 7:30 y tendrá una duración estimada de cinco horas. Alcanzará la zona rural sobre Ruta Nacional 5 y sectores aledaños, donde se realizarán tareas de renovación de la red.

Desde las 8:00, otro corte afectará durante cuatro horas sectores de Cerrillos y La Merced. En Cerrillos estarán comprendidas zonas rurales de la Ruta 68, entre los kilómetros 166 y 168, además de barrios como La Celestina I y II, Miraflores 1 y 2, Cerro de Miraflores y Los Adobes, entre otros sectores cercanos. Las tareas también corresponden a la renovación de redes.

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A la misma hora, 8:00, se interrumpirá el servicio durante aproximadamente cuatro horas en el sector centro-sureste de Ciudad Oeste, en San Lorenzo Chico. En este caso, EDESA indicó que los trabajos responden a una ampliación de la red de media y baja tensión.

La empresa recomienda a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar las precauciones necesarias durante el período informado, ya que los horarios pueden modificarse de acuerdo con las condiciones operativas de las tareas.

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