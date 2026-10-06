Martes con lloviznas en Salta: el tiempo mejorará hacia la tarde

Salta Capital amaneció este martes 6 de octubre con probabilidad de lloviznas durante la mañana, en una jornada que irá mejorando con el correr de las horas, según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima prevista es de 13°C y la máxima llegará a 24°C. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre 10 y 40%, con viento del este de entre 13 y 22 km/h.

Para la tarde se espera cielo mayormente nublado, con una chance de lluvia de apenas entre 0 y 10%. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.

El miércoles aparece como la jornada más templada de la semana, con 27°C de máxima. Desde el jueves comenzará un descenso de temperatura: se esperan 21°C ese día y máximas de apenas 18°C para viernes y sábado.