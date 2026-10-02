Viernes fresco y con lluvias aisladas: el fin de semana sube la temperatura y vuelven las tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 2 de octubre una jornada fresca e inestable en la ciudad de Salta. La temperatura mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 20°C, con probabilidad de lluvias aisladas de entre 10% y 40% durante la mañana.

Las condiciones tenderán a mejorar durante la tarde, cuando el cielo estará parcialmente nublado y la posibilidad de precipitaciones bajará a entre 0% y 10%. Para la noche se espera cielo nublado, una temperatura cercana a los 16°C y baja probabilidad de lluvias. El viento ganará intensidad durante la tarde, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

El sábado llegará un marcado ascenso de temperatura: se esperan 12°C de mínima y 28°C de máxima. La madrugada estará nublada y la mañana parcialmente nublada, sin lluvias previstas. Sin embargo, durante la tarde aparecerá nuevamente la posibilidad de tormentas aisladas, con una probabilidad de entre 10% y 40%. Hacia la noche estará mayormente nublado.

El domingo continuará la inestabilidad, aunque con una máxima algo menor, de 26°C, y mínima de 12°C. El SMN pronostica lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde y noche, en ambos períodos con probabilidades de entre 10% y 40%.

De esta manera, el fin de semana mostrará un fuerte contraste con el viernes: subirá la temperatura, pero las precipitaciones seguirán presentes de manera intermitente, especialmente durante las tardes.