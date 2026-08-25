Miller apuntó contra Nación: “No se hizo nada en materia de seguridad”

La diputada provincial por el departamento San Martín, Mirtha Miller, cuestionó la efectividad del Plan Güemes y el Operativo Roca y aseguró que los pasos ilegales continúan funcionando sin controles suficientes en el norte salteño.

“El Plan Güemes, al final, es tierra de nadie. Todo el mundo va y viene”, sostuvo la legisladora, al reclamar mayores resultados de los operativos anunciados para reforzar la seguridad y el control fronterizo.

Miller también apuntó contra el despliegue de fuerzas nacionales en la zona. “Por parte de la Nación, no sé dónde están los 10 mil gendarmes. No se hizo nada”, afirmó. Según la diputada, los pasos clandestinos continúan activos y sin fiscalización efectiva. “Los pasos que están ahí no son revisados. Nunca vimos nada, no se aplicaron ninguno de los planes”, cuestionó.

La legisladora reclamó además más destacamentos, moto policías y vehículos para mejorar la capacidad de respuesta en el departamento San Martín.

“Si hubo plata y fondos, no sé qué se hizo porque nunca se hizo nada en materia de seguridad”, sostuvo Miller, al poner en duda el impacto concreto de los recursos destinados a los operativos.

Finalmente, advirtió que la inseguridad empeoró en los últimos años y aseguró que aumentaron los robos en distintos sectores del departamento. “No había tanta inseguridad ni tantos robos años anteriores”, señaló.

Las declaraciones vuelven a poner bajo discusión la efectividad de los dispositivos de seguridad desplegados en el norte provincial y el nivel de control real sobre las zonas de frontera.