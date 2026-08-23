Ucrania celebró el Día de la Bandera con apoyo europeo en plena guerra

Ucrania conmemoró este domingo el Día de la Bandera en Kiev, en una ceremonia encabezada por Volodímir Zelenski y acompañada por líderes europeos, según informó EFE.

Durante su discurso, Zelenski sostuvo que Rusia busca borrar la identidad y la independencia de Ucrania y aseguró que Moscú no abandonó esas ambiciones.

Mandatarios de Lituania, Estonia, Dinamarca y Noruega expresaron su respaldo y reclamaron sostener la ayuda militar. Uno de los puntos centrales fue la necesidad de reforzar la defensa aérea ucraniana.

En paralelo, Rusia retiró a su embajador en el Reino Unido, en medio de una relación cada vez más tensa entre Moscú y Londres por el apoyo británico a Ucrania.