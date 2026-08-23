Ucrania celebró el Día de la Bandera con apoyo europeo en plena guerra

Lula da Silva pide acelerar la ley que reduce la jornada laboral sin recortar salariosEl Mundo25/08/2026
El mandatario volvió a respaldar públicamente la iniciativa al asegurar que los trabajadores merecen "tiempo para el ocio y la familia".
Ucrania conmemoró este domingo el Día de la Bandera en Kiev, en una ceremonia encabezada por Volodímir Zelenski y acompañada por líderes europeos, según informó EFE.
Durante su discurso, Zelenski sostuvo que Rusia busca borrar la identidad y la independencia de Ucrania y aseguró que Moscú no abandonó esas ambiciones.
Mandatarios de Lituania, Estonia, Dinamarca y Noruega expresaron su respaldo y reclamaron sostener la ayuda militar. Uno de los puntos centrales fue la necesidad de reforzar la defensa aérea ucraniana.
En paralelo, Rusia retiró a su embajador en el Reino Unido, en medio de una relación cada vez más tensa entre Moscú y Londres por el apoyo británico a Ucrania.