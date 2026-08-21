Estados Unidos duplicó su deuda en menos de una década y alcanzó un récord

La deuda nacional de Estados Unidos superó por primera vez los US$40 billones, un récord que vuelve a poner bajo presión las cuentas públicas de la principal economía mundial y aumenta la preocupación entre inversores y especialistas.

Según datos del Departamento del Tesoro, el endeudamiento total ronda los US$40,05 billones. De ese monto, aproximadamente US$32,3 billones están en manos del público, mientras que unos US$7,8 billones corresponden a compromisos entre organismos del propio Gobierno.

El crecimiento fue acelerado: cuando Donald Trump inició su primer mandato, en enero de 2017, la deuda se encontraba cerca de los US$20 billones. Desde entonces se duplicó y alrededor de un tercio del incremento se concentró durante la pandemia, cuando Washington recurrió a un fuerte endeudamiento para financiar programas de emergencia.

Pero la deuda continuó aumentando después del COVID-19. Los persistentes déficits fiscales, derivados de un gasto superior a la recaudación, mantienen la necesidad de emitir nueva deuda, mientras el pago de intereses gana cada vez más peso dentro del presupuesto federal.

El nuevo récord también genera tensión en los mercados. Los inversores están exigiendo mayores rendimientos para prestar dinero al Gobierno estadounidense y los costos de financiamiento de largo plazo alcanzaron niveles que no se observaban desde hace años. Especialistas advierten que, sin una reducción significativa del déficit, el peso de la deuda seguirá creciendo sobre las finanzas del país.