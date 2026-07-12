Francia declaró “persona no grata” a Hebe Casado y abrió un conflicto diplomático con Mendoza

La Embajada de Francia en Argentina declaró “persona no grata” a la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, por los mensajes que publicó en las redes sociales el último domingo luego del triunfo de la selección gala ante Paraguay, por los octavos de final del Mundial.

“Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”, decía la publicación que realizó en X la dirigente una vez que finalizó el encuentro entre ambas selecciones, donde hubo varios cruces protagonizados por las estrellas francesas y los dirigidos por el entrenador argentino Gustavo Alfaro.

“Es una decisión mía como representante de Francia en Argentina y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países. En la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo. La declaración de la vicegobernadora calificando a la selección francesa de ‘equipo africano flojos de modales’ es claramente racista. Y el racismo no es una opinión es un delito”. le dijo a Infobae este sábado Romain Nadal, embajador francés en Argentina.

El posteo de Casado generó una ola de críticas y fue interpretado por numerosos usuarios y dirigentes como una referencia discriminatoria hacia los jugadores franceses.

Luego de la polémica, la funcionaria rechazó las acusaciones y defendió públicamente sus expresiones. En entrevistas posteriores sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria. Además, cuestionó la interpretación que hicieron sus críticos y afirmó que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen.

Casado, quien fue electa en 2023 como compañera de fórmula del gobernador Alfredo Cornejo, también aseguró que nadie pudo demostrarle dónde radicaría el contenido racista de su publicación.

En ese sentido, Nadal aseguró que la justificación de Casado “es peor aún” y que sabe “perfectamente distinguir entre racismo y sarcasmo”.

“Los jugadores de nuestro equipo son nacidos en Francia y nuestro pacto republicano establece la ciudadanía no por el color de la piel, ni el origen de los padres o abuelos. Estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores”, subrayó el embajador.

“¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido la migración con los brazos abiertos, critica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración? No solo es una contradicción, sino que es racismo. ¿La inmigración solo es bien vista cuando es europea? ¿Pero si es africana se convierte en insulto?“, siguió el diplomático en diálogo con Infobae.

Nadal, quien se declara admirador de la selección argentina y de Messi, dijo que “el fútbol debe de ser un puente entre los pueblos a través de una pasión compartida, no desatar prejuicios retrógrados que empañan el espíritu deportivo”.

Con información de Infobae