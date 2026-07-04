Uruguay amplía la vacunación contra el meningococo ante aumento inusual de casos

El Gobierno de Uruguay anunció la ampliación de la vacunación gratuita contra el meningococo a adolescentes de 11 y 12 años, en respuesta a un aumento “inusual” de casos de la enfermedad que ha dejado 20 contagios y cinco fallecidos en lo que va de 2026, incluidos tres niños, informaron autoridades sanitarias.

La medida, dispuesta por el Ministerio de Salud Pública (MSP), entró en viigor el último día hábil de la semana y alcanza a todos los adolescentes nacidos a partir del 1 de enero de 2014 que tengan entre 11 y 12 años cumplidos y no hayan recibido previamente la vacuna MenFive, que protege contra los serogrupos A, C, W, X e Y.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, afirmó en conferencia de prensa que Uruguay no enfrenta un brote de enfermedad meningocócica, pero advirtió sobre un “aumento inusual” de casos que llevó a las autoridades a reforzar la estrategia nacional de inmunización.

Según datos oficiales, Uruguay registra 20 casos de enfermedad meningocócica en lo que va del año, incluidos cinco fallecimientos, tres de ellos menores de edad.La ministra indicó que cerca del 70 % de los casos detectados corresponden actualmente al serogrupo C, cuya circulación ha aumentado respecto a años anteriores.

“No estamos modificando el esquema nacional de vacunación. Se trata de una acción preventiva y progresiva”, resaltó Lustemberg, citada por Xinhua, en un cable al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La ministra explicó además que los adolescentes constituyen uno de los principales reservorios y transmisores de la bacteria, por lo que elevar la cobertura de vacunación en ese grupo poblacional es una herramienta clave para reducir la circulación del microorganismo.

El Gobierno adquirió 300.000 dosis adicionales de MenFive a través de la Organización Panamericana de la Salud por unos 1,3 millones de dólares, señalaron las autoridades.

Las vacunas, cuya llegada está prevista a partir de agosto, permitirán extender de forma gradual la inmunización gratuita hasta los adolescentes de 15 años.

Con información de Noticias Argentinas