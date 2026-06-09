Se registró otra fuerte caída de la construcción y la industria en abril

En el cuarto mes del año, el consumo aparente de insumos para la construcción presentó comportamientos contrastantes respecto a igual mes del año anterior. Entre los rubros con mayor crecimiento se destacaron los insumos agrupados como “otros”, que comprenden grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con un incremento del 16,1%. También se registraron alzas del 15,7% en hierro redondo y aceros, y del 10% en pinturas.

Por el contrario, varios materiales esenciales evidenciaron caídas significativas. Los mosaicos graníticos y calcáreos retrocedieron 18,9%, el yeso bajó 17,5%, las cales disminuyeron 16,4% y el asfalto descendió 15,5 por ciento. Además, el cemento portland se redujo 12,7%, el hormigón elaborado 10,2%, los pisos y revestimientos cerámicos 6,6%, los ladrillos huecos 6,3%, las placas de yeso 4,1% y los artículos sanitarios de cerámica 3,6 por ciento.