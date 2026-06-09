Se registró otra fuerte caída de la construcción y la industria en abril
En abril de 2026, la construcción y la industria manufacturera profundizaron su retroceso, según los últimos datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ambos sectores registraron caídas interanuales del 2,8% frente a igual mes del año anterior, reflejando el impacto de la desaceleración económica sobre la actividad productiva.
El informe oficial también detalla que, en la medición desestacionalizada, la construcción cayó 4% y la industria 2,1% respecto a marzo, lo que acentúa la tendencia negativa del mes. Doce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera mostraron retrocesos interanuales, con fuertes bajas en rubros como maquinaria y equipo, productos textiles y vehículos automotores.
De acuerdo con el Indec, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una baja de 2,8% respecto a abril de 2025, mientras que el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) replicó el mismo descenso en la comparación interanual. En el acumulado del primer cuatrimestre de 2026, el sector de la construcción mantuvo una leve suba del 2,1%, al tiempo que la industria manufacturera presentó una caída de 2,4% frente al mismo período del año previo.
En el cuarto mes del año, el consumo aparente de insumos para la construcción presentó comportamientos contrastantes respecto a igual mes del año anterior. Entre los rubros con mayor crecimiento se destacaron los insumos agrupados como “otros”, que comprenden grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con un incremento del 16,1%. También se registraron alzas del 15,7% en hierro redondo y aceros, y del 10% en pinturas.
Por el contrario, varios materiales esenciales evidenciaron caídas significativas. Los mosaicos graníticos y calcáreos retrocedieron 18,9%, el yeso bajó 17,5%, las cales disminuyeron 16,4% y el asfalto descendió 15,5 por ciento. Además, el cemento portland se redujo 12,7%, el hormigón elaborado 10,2%, los pisos y revestimientos cerámicos 6,6%, los ladrillos huecos 6,3%, las placas de yeso 4,1% y los artículos sanitarios de cerámica 3,6 por ciento.