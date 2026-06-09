Aguinaldo 2026: el pago de deuda será el principal uso y superará la compra de dólares

Un interrogante central en cada junio y diciembre es a qué destinarán el aguinaldo los trabajadores asalariados: si priorizarán el ahorro, las vacaciones, el consumo u otras necesidades emergentes de la economía familiar actual. Un estudio privado detectó un cambio de tendencia, que posiciona al pago de deuda como el principal uso que darán los hogares.

Según un relevamiento de Focus Market sobre 3.575 casos, los argentinos muestran un cambio en el uso del aguinaldo de junio 2026: el foco se desplazó del ocio y las inversiones hacia la supervivencia financiera.

El estudio refleja que el pago de deudas encabeza el ranking con el 23,5% de las respuestas, seguido por la compra de dólares con el 17,8% y los gastos generales con el 16,2%. Las inversiones también tienen peso: las acciones concentran el 13,9% y los fondos comunes de inversión el 11%. Las vacaciones, en cambio, quedaron relegadas al sexto lugar con apenas el 10,3%, muy lejos de los primeros puestos. El plazo fijo, históricamente uno de los destinos preferidos del aguinaldo, aparece último con apenas el 0,9%.

Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market, señaló que "en un contexto de desaceleración inflacionaria pero todavía con incertidumbre, una parte importante de los argentinos utilizará el aguinaldo con un criterio defensivo". Y agregó: "La prioridad seguirá siendo la cancelación de deudas de corto plazo, especialmente tarjetas y financiamiento en cuotas, mientras que otro segmento optará por dolarizar excedentes como mecanismo conservador de resguardo de valor".

En ese sentido, Di Pace subrayó que "el dólar continúa funcionando como refugio psicológico y financiero frente a cualquier expectativa de volatilidad cambiaria futura". ¿Cómo cambia el uso del aguinaldo entre 2025 y 2026?