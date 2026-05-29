Una salteña participó del anuncio oficial de la lista de Scaloni para el Mundial

Nicolás Otamendi firmó su contrato y será jugador de River después del Mundial 2026Deportes29/05/2026
El “Millonario” cerró la llegada del defensor central de 38 años. Se sumará al plantel una vez que finalice su participación en la Copa del Mundo.
Candelaria formó parte del video difundido por la AFA y protagonizado por el entrenador Lionel Scaloni para anunciar a los futbolistas que representarán al país en la próxima Copa del Mundo. El material audiovisual rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos por su formato emotivo y federal.
La joven salteña expresó su alegría y emoción por haber sido parte de una producción histórica vinculada a la Selección Argentina y a la presentación de la esperada lista mundialista.
El video oficial incluyó la participación de distintos argentinos y buscó reflejar el sentimiento popular alrededor del equipo nacional, en la previa de una nueva ilusión mundialista para la Scaloneta.