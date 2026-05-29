Una salteña participó del anuncio oficial de la lista de Scaloni para el Mundial

Candelaria Orona

Candelaria formó parte del video difundido por la AFA y protagonizado por el entrenador Lionel Scaloni para anunciar a los futbolistas que representarán al país en la próxima Copa del Mundo. El material audiovisual rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos por su formato emotivo y federal.

La joven salteña expresó su alegría y emoción por haber sido parte de una producción histórica vinculada a la Selección Argentina y a la presentación de la esperada lista mundialista.

El video oficial incluyó la participación de distintos argentinos y buscó reflejar el sentimiento popular alrededor del equipo nacional, en la previa de una nueva ilusión mundialista para la Scaloneta.