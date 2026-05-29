Una salteña participó del anuncio oficial de la lista de Scaloni para el Mundial

La presentación oficial de la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 tuvo presencia salteña. Se trata de Candelaria Orona, una joven de Salta que actualmente vive en Buenos Aires, donde estudia la carrera de Trabajo Social.
Deportes29/05/2026Javier AparicioJavier Aparicio

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Candelaria Orona

Candelaria formó parte del video difundido por la AFA y protagonizado por el entrenador Lionel Scaloni para anunciar a los futbolistas que representarán al país en la próxima Copa del Mundo. El material audiovisual rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos por su formato emotivo y federal.

La joven salteña expresó su alegría y emoción por haber sido parte de una producción histórica vinculada a la Selección Argentina y a la presentación de la esperada lista mundialista.

El video oficial incluyó la participación de distintos argentinos y buscó reflejar el sentimiento popular alrededor del equipo nacional, en la previa de una nueva ilusión mundialista para la Scaloneta.

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