Rubio vaticinó "buenas noticias" para el mundo sobre el conflicto con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que "el mundo tendrá buenas noticias" en las próximas horas durante una rueda de prensa en Nueva Delhi (la India).

Expresó su optimismo con respecto al estrecho de Ormuz y al proceso que, supuestamente, podría derivar en "un mundo en el que ya no haya que vivir con miedo ni con dudas sobre un arma nuclear iraní".

No obstante, señaló que no se trata de noticias concluyentes y que es posible que, en unas horas, haya más novedades. "Se han logrado algunos avances. No quiero restarles importancia, pero tampoco quiero pasarlo por alto", explicó.

Anteriormente, Rubio declaró que se habían producido avances sobre el tema iraní e insistió en las condiciones: "Los estrechos deben estar abiertos y sin peajes. Tienen que entregar su uranio enriquecido".

Aunque los casi 40 días de intensas hostilidades cesaron el 7 de abril con una tregua entre Estados Unidos e Irán, las tensiones se mantienen entre ambas partes, debido al fracaso de las negociaciones de paz, el cruce de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a los buques comerciales en el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

Washington continúa hablando de una posible reanudación de los ataques, mientras Teherán asegura estar listo para defenderse y "apretar el gatillo".

EE.UU. e Irán intercambian propuestas para poner fin al conflicto. Sin embargo, hasta el momento no han dado frutos, ya que las partes no logran ponerse de acuerdo en puntos clave como el enriquecimiento de uranio. La agencia Tasnim reportó el miércoles que la Casa Blanca había enviado a la República Islámica un texto con una nueva propuesta de paz.

A pesar de las acusaciones de Trump de que la república islámica busar crear armas nucleares, las autoridades del país persa han recalcado en múltiples ocasiones que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos: generar energía, desarrollar la sanidad y la agricultura, conservar alimentos e impulsar la investigación científica, y no busca crear armas nucleares.

Con información de Actualidad.rt