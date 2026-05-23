"Laburá Ya" superó los 600 pedidos en su primera semana

El sistema impulsado por la Municipalidad de Salta orientado a la búsqueda y contratación de oficios “Laburá Ya” superó los 600 pedidos de servicios en la primera semana.

La herramienta, diseñada bajo la gestión del intendente Emiliano Durand, rompe con el esquema tradicional de aplicaciones complejas o listados web infinitos al funcionar íntegramente a través de un chatbot automatizado en WhatsApp, guiando al vecino paso a paso encontrar trabajadores de diferentes oficios.

Entre los servicios más requeridos se encuentran gasistas, plomeros, carpinteros y fleteros. Asimismo, el registro administrativo evidenció una fuerte demanda en los rubros de técnicos de electrodomésticos, peluqueros, paseadores de perros, servicios de catering y preparación de viandas y personal dedicado al soporte informático.

Actualmente, la herramienta cuenta con un padrón activo de más de 2.000 trabajadores independientes registrados en diversos rubros.

De esta manera, el municipio logra conectar de forma directa a trabajadores disponibles en diferentes zonas de la ciudad, permitiendo acordar las tarifas por Whatsapp y sin intermediarios.

Para utilizar “Laburá Ya”, los vecinos solamente deben agendar el número 3875455682 y enviar un mensaje solicitando un determinado servicio y el asistente virtual automatizado los guiará de inmediato a encontrar el prestador adecuado para su necesidad.