Intervención judicial del PJ Salta: “Quieren usar el partido para arrodillarse ante Milei”

El dirigente justicialista Rodrigo Escribas cuestionó la intervención judicial en el Partido Justicialista de Salta y aseguró que la militancia se reunió para repudiar lo que considera una avanzada política sobre el partido.

Escribas sostuvo en N&N por Aries que detrás de la medida existe un sector de gobernadores afines al Gobierno nacional que busca utilizar al PJ como herramienta política.

“Quieren utilizar el Partido Justicialista como una herramienta política para arrodillarse y ser afines al gobierno de Milei”, afirmó.

El dirigente explicó que en los últimos días mantuvieron reuniones con dirigentes, gremios y militancia de base para organizar una respuesta política ante la situación interna del partido.

También recordó que la intervención dispuesta anteriormente por la presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner, había designado a Pablo Kosiner como interventor y fijado elecciones internas para el 26 de octubre.

Según Escribas, esa convocatoria había generado expectativa en la militancia porque, después de más de 30 años, los afiliados iban a poder participar nuevamente en la vida interna del partido.

“Había mucha alegría en la militancia porque después de mucho tiempo iban a poder tomar decisiones”, expresó.

El dirigente cuestionó la decisión judicial que designó a un nuevo interventor y afirmó que fue tomada “entre gallos y medianoche”, pocos días antes de la sesión del Congreso Nacional del PJ.

“Los partidos políticos son soberanos”, remarcó Escribas, al sostener que la resolución judicial no corresponde y afecta la autonomía partidaria.

Finalmente, cuestionó que el nuevo interventor, José Luis Gambetta, provenga de la Unión Cívica Radical y lo vinculó políticamente con el Gobierno provincial.