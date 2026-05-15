Realizarán controles gratuitos de presión arterial en centros de salud de Capital

En el marco del Día Mundial de la Arterial, que se conmemora cada 17 de mayo bajo el lema “¡Controlando la hipertensión juntos!”, el Ministerio de Salud Pública llevará adelante una serie de actividades de prevención y promoción de la salud en distintos centros de salud y espacios comunitarios de la ciudad de Salta.

Las acciones se desarrollarán desde el lunes 18 hasta el viernes 29 de mayo e incluirán controles gratuitos de presión arterial, charlas informativas y actividades orientadas a promover hábitos saludables y prevenir enfermedades cardiovasculares.

La jefa de la Supervisión de Enfermedades Cardiovasculares, dependiente de la Dirección de Enfermedades Crónicas, Analía Fuentes, explicó que las actividades están destinadas a pacientes y a la comunidad en general, abordando “temas relacionados con hábitos saludables, alimentación adecuada, control periódico y técnica correcta de medición de la presión arterial, adherencia al tratamiento y factores de riesgo cardiovasculares”.

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por el aumento sostenido de la presión sanguínea en las arterias y constituye uno de los principales factores de riesgo para infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. Debido a que en muchos casos no presenta síntomas, la detección temprana y el control periódico son fundamentales para prevenir complicaciones graves.

Según estimaciones internacionales, alrededor de 1400 millones de personas viven con hipertensión en el mundo. En Argentina, la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo indicó que el 34,7% de la población de entre 30 y 79 años presenta hipertensión arterial.

El Ministerio de Salud Pública remarca la importancia de adoptar hábitos saludables, reducir el consumo de sal, evitar el sedentarismo y realizar controles periódicos de la presión arterial.

Cronograma de actividades

Lunes 18: B° 17 de Mayo, Dr. Roberto Nazr, Autódromo y Mercado Municipal

Martes 19: San Rafael, B° Roberto Romero, B° Palermo, Finca Independencia y Huaico

Miércoles 20: Atocha, Hernando de Lerma, Villa Luján, Villa Cristina y Morosini

Jueves 21: Villa Chartas, Villa Primavera, Campo Caseros y San Antonio

Viernes 22: Atocha, La Ciénaga, 20 de Febrero, Villa Soledad y Ceferino

Lunes 25: Huaico

Martes 26: Santa Lucía

Miércoles 27: Atocha y Morosini

Viernes 29: Atocha

Reducir el consumo de sal

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir menos de 5 gramos de sal por día. Sin embargo, en Argentina el promedio alcanza los 12 gramos diarios.

El exceso de sodio aumenta el riesgo de hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas. Gran parte del sodio consumido proviene de alimentos ultraprocesados, comidas envasadas, conservas y panificados.

Por ello, se recomienda priorizar alimentos frescos, evitar colocar saleros en la mesa y reemplazar la sal por condimentos naturales como orégano, perejil, romero, albahaca, pimentón o jengibre para saborizar las comidas.