Sanción definitiva a la reforma de la Carta Orgánica de Gral. Mosconi

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de la Provincia le dio sanción definitiva a las modificaciones en realizadas a la Carta Orgánica de Gral. Mosconi.

En tal sentido, el representante de San Martín, el senador Manuel Pailler, recordó que la Carta original data de 1997 y que, atendiendo a que la Constitución salteña fue modificada en 2021, era necesario modificarla y armonizarla en esta última.

“Era necesario adecuar sus instituciones a los nuevos tiempos y a las nuevas normativas estipuladas en la reforma”, aseguró el legislador.

Además, resaltó el trabajo previo de la Cámara de Diputados, cuerpo que se centró en corregir algunos excesos respecto a las atribuciones que tiene el Municipio.

“Es válido advertir que allí existieron posturas coincidentes respecto a puntos técnicos que requerías corrección”, finalizó Pailler.