Fuerte Apache: megaoperativo con más de 500 efectivos para desarticular bandas narco

Un masivo despliegue de seguridad se desarrolla desde la madrugada de este jueves en el complejo habitacional conocido como Fuerte Apache, en la localidad bonaerense de Ciudadela.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, más de 500 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Gendarmería Nacional participan de un megaoperativo que tiene como objetivo desarmar a dos peligrosas organizaciones delictivas que se disputan el control territorial de la zona.

La intervención, que incluye 14 allanamientos en diferentes sectores de los monoblocks, fue ordenada por la Justicia luego de una feroz balacera ocurrida la semana pasada. En aquel episodio, se efectuaron más de 30 disparos que dejaron como saldo tres heridos: dos jóvenes con antecedentes penales y un vecino de 68 años que, sin tener vinculación con las bandas, recibió un impacto de bala en una pierna mientras circulaba por el barrio.

Las bandas bajo la lupa no solo están involucradas en el comercio de estupefacientes bajo la modalidad de búnkers, sino que también se les atribuyen hechos de secuestros extorsivos y entraderas en distintos puntos del partido de Tres de Febrero.

Hasta el momento, los procedimientos han arrojado resultados positivos con la incautación de armas de fuego y la detención de varios sospechosos, aunque el número final de capturados se conocerá una vez que finalicen todas las requisas.

Para garantizar el éxito de las tareas, las fuerzas de seguridad montaron un anillo de control con retenes y postas de inspección en todos los accesos al barrio. Los efectivos realizan chequeos exhaustivos a cada vehículo que intenta salir del área de los monoblocks, buscando evitar posibles fugas de miembros de las bandas investigadas.