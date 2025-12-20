El empleo crece en Argentina pero con mayor precariedad

La tasa de empleo mejoró en el tercer trimestre con 302 mil nuevos ocupados más respecto del trimestre anterior, impulsada por el trabajo informal, de acuerdo con un estudio privado sobre el mercado laboral.

A nivel nacional, la tasa de empleo fue de 45,4%, con mejoras tanto en la comparación interanual (+0,4 puntos porcentuales., sumando 238 mil nuevos ocupados) como en la comparación contra el segundo trimestre 2025 (+0,9 p.p. totalizando 302 mil nuevos ocupados), indicó la consultora Politikon Chaco.

En detalle, el 64% de los 238 mil nuevos ocupados a nivel nacional se concentró en el GBA en la comparación interanual; mientras que en la variación trimestral, el GBA explicó el 84% de los 302 mil nuevos ocupados.

Al observar la variación relativa de los ocupados por región, en el GBA creció 2,1% interanual y 3,5% a nivel trimestral, impulsando así la mejora de indicador a nivel nacional.

“Cabe hacer una aclaración fundamental en este punto: aun siendo destacable el crecimiento de la población ocupada, esta fue impulsada por el empleo informal”, señaló el documento. Agregó que si se mide contra igual trimestre de 2024, de los 238 mil nuevos ocupados unos 201 mil (84%) fueron trabajadores informales, “lo que marca un deterioro en las condiciones de trabajo”.

El empleo en distintas regiones del país

Entre las regiones de país, el GBA y la Pampena exhibieron la mayor tasa de empleo del país con 46,1%, siendo los únicos casos en posicionarse por encima de la tasa nacional. Luego le siguen Cuyo (45,2%), NOA (43,6%), la Patagonia (42,0%) y el NEA (40,8%).

Observando la evolución, también se verifican disparidades en torno a las performances regionales. Mirando la comparación interanual, la región Pampeana (+0,8 p.p.), GBA (+0,5p.p.) y Cuyo (+0,3 p.p.) exhibieron mejoras; el NOA no mostró variación (0,0 p.p.) en tanto que la Patagonia y el NEA tuvieron retrocesos (-0,3 p.p. y -1,0 p.p. respectivamente).

A su vez, si se compara a nivel trimestral (es decir, vs. 2° trimestre 2025) siguen las disparidades: por un lado, el GBA (+1,4 p.p.); Pampeana (+0,9 p.p.) y el NEA (+0,7 p.p.) exhiben avances; mientras que NOA (-0,2 p.p.), Cuyo (-0,6 p.p.) y Patagonia (-0,9 p.p.) presentan retrocesos.

Qué ocurrió con la tasa de desempleo

Por otra parte, en el tercer trimestre 2025, la tasa de desocupación para el total de los 31 aglomerados urbanos fue de 6,6% y presentó reducciones tanto en la comparación interanual (-0,3 p.p. logrando reducir la población desocupada en 36 mil personas) como en la trimestral (-1,0 p.p., con una reducción de 133 mil personas).

En este marco, la región Pampena y el GBA fueron los que mostraron las mayores tasas de

desocupación (7,5% y 6,8% respectivamente), situación apoyada en sus altos niveles de

actividad que ejerce presión sobre la oferta de trabajo. Luego, en todos los casos por debajo

del nivel nacional, se ubican el NEA (6,4%), Cuyo (5,1%), Patagonia (5,0%) y NOA (4,7%).

También en este caso se verifican heterogeneidades en el desempeño. Comparando contra

igual trimestre del año 2024, el NEA, NOA y Cuyo (+0,9 p.p., +0,5 p.p. y +0,2 p.p.

respectivamente) exhibieron subas de la tasa de desocupación; en la región Pampeana no

se observa variación (0,0 p.p.) y por su parte, la Patagonia y el GBA exhibieron descensos

de esta tasa (-0,4 p.p. y -0,8 p.p. respectivamente).

Respecto del trimestre anterior, en la Patagonia y en la Pampeana hubo subas en la tasa de desocupación, pero cayeron en las otras con pico en GBA (-1,9 p.p.).

