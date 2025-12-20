Platense y Estudiantes definen al campeón del año

Platense y Estudiantes se enfrentarán este sábado, desde las 18:00, en el Estadio Único de San Nicolás, por el Trofeo de Campeones 2025. El Calamar fue el mejor en el primer semestre ganando el Apertura mientras que el León se quedó con el Clausura el fin de semana pasado, y ahora definirán al campeón de la temporada. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

El Calamar consiguió el primer título de su historia a mitad de año con la obtención del Torneo Clausura. Después de terminar sexto en la fase regular del Grupo B, Platense eliminó a Racing, River y San Lorenzo como visitante para luego imponerse 1-0 ante Huracán en la final de Santiago del Estero con gol de Guido Mainero.

Sin embargo, en el segundo semestre el equipo se desdibujó completamente y, tras la salida de Favio Orsi y Sergio Gómez como dupla técnica, el Calamar finalizó el Clausura en el último lugar de su zona con 12 puntos. Ahora, tendrá la posibilidad de dejar atrás los últimos meses y cerrar un año histórico con otro título.

Por su parte, el Pincha viene de gritar campeón el último sábado frente a Racing tras ganar 5-4 en los penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. Para clasificar a los playoffs del Clausura tuvo que esperar a otros resultados y se terminó metiendo octavo, por lo que en octavos de final tuvo que visitar a Rosario Central en Arroyito.

Con una disputa enardecida contra la AFA, el equipo platense le ganó al Canalla 1-0 como visitante y luego hizo lo propio con Central Córdoba en Santiago del Estero en los cuartos de final. Por último, en las semis visitó El Bosque para jugar el clásico contra Gimnasia y allí también se impuso por la mínima.

El probable once inicial de Platense vs. Estudiantes, por el Trofeo de Campeones

Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola y Augusto Lotti o Nicolás Orsini. DT: Walter Zunino.

La posible formación de Estudiantes vs. Platense, por el Trofeo de Campeones

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 18:00

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Pablo Dóvalo

Estadio: Único de San Nicolás

Con información de TyC Sports