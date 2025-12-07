Boca Juniors y Racing Club se miden este domingo 7 de diciembre, a las 19:00, en La Bombonera por la semifinal del certamen liguero, que definirá al primer clasificado a la gran final.
Inglaterra busca enfrentar a la Selección Argentina en Wembley
La Federación Inglesa de Fútbol (FA) inició gestiones para que la Selección Argentina, el vigente campeón del mundo conocido como la Scaloneta, juegue un amistoso internacional en el estadio Wembley de Londres.Deportes07/12/2025
Mientras la Finalissima sigue sin confirmación oficial, la Selección Argentina sumó un pretendiente para la fecha FIFA de marzo próximo. Inglaterra quiere enfrentar al vigente campeón del mundo en Wembley.
La Federación Inglesa de Fútbol quiere recibir al conjunto de Lionel Scaloni en un amistoso para sumar rodaje y competencia antes del Mundial 2026, según confirmó Christian Martin en DSports.
El foco estaría puesto en Lionel Messi, que nunca habría enfrentado al combinado del ‘Reino’ ni en juveniles y en la Selección Mayor. Lo cierto es que, también, el conjunto europeo también busca medirse ante el rosarino.
Todo estaría sujeto a la confirmación oficial de la Finalissima con España, que no tiene día ni horario ni sede definida hasta el momento, más allá del constante diálogo que mantiene la AFA y la RFEF para terminar de organizar el evento entre el Campeón de América y de Europa.
Scaloni y De La Fuente, sobre la Finalissima: “No tenemos noticias”
Llegado a Washington para el sorteo, Lionel Scaloni volvió hablar sobre el posible encuentro entre Argentina y España, en el que volvió a dejar el interrogante abierto: “Viajé con Luis de la Fuente y tampoco tiene confirmación absoluta. No tenemos noticias”.
Por su parte, Luis de la Fuente habló descartó que haya una fecha confirmada: "Todavía no se sabe nada, en estos 8 o 10 días próximos seguro que se tomará una decisión definitiva. No hay fecha ni se sabe si todavía con seguridad que se vaya a jugar".
Con información de Doble Amarilla
Agustín Canapino (Camaro) levantó su quinto título en el Turismo Carretera (TC) este domingo al ganar la primera serie de clasificación en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, mantuvo reuniones estratégicas con funcionarios de EEUU en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, llenando el vacío diplomático dejado por la cancelación del viaje de Javier Milei.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta coordinó el operativo para el Clásico Salteño entre Juventud Antoniana y Central Norte, que se jugará este domingo a las 16:30 en el Estadio Padre Martearena con ambas parcialidades.
Lionel Messi se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami y sumó el título número 48 de su carrera, afianzándose como el futbolista más ganador de la historia del fútbol mundial.
La Asociación Austríaca de Fútbol generó un escándalo viral al publicar un diseño para el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que mostraba el escudo de la Selección Argentina con solo dos estrellas.
El piloto argentino Franco Colapinto llegó a Abu Dhabi, la última cita de la temporada 2025 de Fórmula 1, con el objetivo de finalizar con una buena actuación tras un año difícil con Alpine.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El tabaco salteño reclama reglas claras para regular el vapeo en Argentina
Por Aries, Lucio Paz Posse advirtió por el avance del vapeo ilegal en el país y señaló que el mercado funciona sin controles, sin trazabilidad y sin impuestos.
Cerca de 40 mil estudiantes de Nivel Inicial alumnos de 3 a 5 años finalizaron el ciclo lectivo 2025 en más de 850 jardines de la provincia de Salta, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades indígenas.
Una protesta pacífica de trabajadores y delegados de La Bancaria frente al Banco Patagonia en Concepción, Tucumán, fue reprimida violentamente por personal de Infantería.