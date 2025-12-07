Inglaterra busca enfrentar a la Selección Argentina en Wembley

Mientras la Finalissima sigue sin confirmación oficial, la Selección Argentina sumó un pretendiente para la fecha FIFA de marzo próximo. Inglaterra quiere enfrentar al vigente campeón del mundo en Wembley.

La Federación Inglesa de Fútbol quiere recibir al conjunto de Lionel Scaloni en un amistoso para sumar rodaje y competencia antes del Mundial 2026, según confirmó Christian Martin en DSports.

El foco estaría puesto en Lionel Messi, que nunca habría enfrentado al combinado del ‘Reino’ ni en juveniles y en la Selección Mayor. Lo cierto es que, también, el conjunto europeo también busca medirse ante el rosarino.

Todo estaría sujeto a la confirmación oficial de la Finalissima con España, que no tiene día ni horario ni sede definida hasta el momento, más allá del constante diálogo que mantiene la AFA y la RFEF para terminar de organizar el evento entre el Campeón de América y de Europa.

Scaloni y De La Fuente, sobre la Finalissima: “No tenemos noticias”

Llegado a Washington para el sorteo, Lionel Scaloni volvió hablar sobre el posible encuentro entre Argentina y España, en el que volvió a dejar el interrogante abierto: “Viajé con Luis de la Fuente y tampoco tiene confirmación absoluta. No tenemos noticias”.

Por su parte, Luis de la Fuente habló descartó que haya una fecha confirmada: "Todavía no se sabe nada, en estos 8 o 10 días próximos seguro que se tomará una decisión definitiva. No hay fecha ni se sabe si todavía con seguridad que se vaya a jugar".

Con información de Doble Amarilla