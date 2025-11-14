Amazon lanzó su marca comercial “Amazon LEO” para su servicio de internet satelital, que será comercializado en Argentina y la región por DIRECTV Latin America.
La SIGEN actualizó el marco de control interno en empresas con participación estatal
A través de la Resolución 399/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el organismo reemplaza la normativa previa (Resolución SIGEN 206/2022) y establece un esquema de buenas prácticas y normas mínimas.Argentina14/11/2025
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución 399/2025, mediante la cual reemplaza la normativa vigente e introduce un nuevo esquema de normas mínimas y buenas prácticas de control interno para empresas y sociedades donde el Estado nacional tiene participación mayoritaria, conforme al artículo 8 inciso b) de la Ley 24.156.
La medida deja sin efecto la Resolución SIGEN 206/2022 y aprueba dos documentos centrales: las “Normas mínimas y buenas prácticas de control interno para el buen gobierno corporativo” y el “Modelo de Reglamento para el Funcionamiento del Comité de Auditoría” .
Según la resolución, el objetivo es actualizar y fortalecer los mecanismos internos de integridad, supervisión y control, incorporando acciones orientadas a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos, en línea con la experiencia acumulada por el organismo y con estándares internacionales de gobernanza.
El texto destaca que los cambios toman como referencia la Ley 24.156, los principios de gobierno corporativo de la OCDE y los lineamientos de integridad establecidos por la Oficina Anticorrupción para el sector público y las empresas con participación estatal. La norma también contempla lo previsto en los “Programas de Integridad” de la Ley 27.401.
La SIGEN remarca además el rol central de los Comités de Auditoría dentro del sistema de control interno. Estos órganos deberán estar integrados por al menos tres miembros del Directorio, reunirse de manera trimestral como mínimo y contar con un reglamento interno que organice su funcionamiento. En casos de directorios de tres miembros o empresas intervenidas, los asuntos deberán ser tratados directamente en reuniones de Directorio o de la Intervención.
La resolución, que lleva la firma del Síndico General de la Nación, Alejandro Fabián Díaz. subraya la relevancia de asegurar la lealtad y diligencia de auditores externos, directores, administradores y fiscalizadores, y de garantizar auditorías externas independientes conforme a normas profesionales reconocidas internacionalmente.
ARCA extiende hasta el 30 de diciembre la adhesión a facilidades de pago de GananciasArgentina14/11/2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció importantes modificaciones en el régimen de facilidades de pago del Impuesto a las Ganancias, publicadas este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5788/2025.
El juez que condenó a CFK en la causa Vialidad continuará al frente de la Asociación de MagistradosArgentina14/11/2025
El juez Andrés Basso, quien integró el tribunal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, fue reelecto como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
Caso Cecilia Strzyzowski: la fiscalía y la querella pidieron que todo el clan Sena sea declarado culpableArgentina13/11/2025
El jurado popular definirá este viernes el destino de los siete acusados. La familia de la joven sigue esperando justicia y los abogados definieron el caso como “un plan criminal”.
La entidad pública presentó condiciones más accesibles para su línea de financiamiento que llegó a colocar 300 préstamos por día antes del fin de las LEFI y las elecciones. Permite adquirir unidades nacionales e importadas.
El empresario Martín Cabrales inauguró la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Buenos Aires, marcando un tono optimista y de colaboración con el Gobierno nacional para impulsar las reformas pendientes.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.