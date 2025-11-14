Amazon lanzó su marca comercial “Amazon LEO” para su servicio de internet satelital, que será comercializado en Argentina y la región por DIRECTV Latin America.
El juez que condenó a CFK en la causa Vialidad continuará al frente de la Asociación de Magistrados
El juez Andrés Basso, quien integró el tribunal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, fue reelecto como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).Argentina14/11/2025
El juez Andrés Basso, uno de los condenó a la ex mandataria Cristina Kirchner en la causa Vialidad, fue reelecto presidente de la Asociación de Magistrados, entidad gremial que nuclea a los jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia nacional y federal de todo el país.
Basso, quien lideraba la Lista Bordó, obtuvo 1.130 votos, mientras que la lista Celeste que es más cercana al peronismo, consiguió 689 y Compromiso Judicial, 527 y presidirá la Asociación de Magistrados, cuyos integrantes representan a los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
En tanto, según supo la Agencia Noticias Argentinas, Basso estará acompañado por el fiscal Ricardo Sáenz, una reconocida figura del Ministerio Público Fiscal y que se integra como vicepresidente de la AMFJN.
Con esta victoria, la denominada lista retomó el control del Consejo Directivo de la Asociación que quedó integrado de la siguiente manera: 12 miembros de la lista Bordó, 7 de la Celeste y 5 de Compromiso.
Los 12 consejeros que acompañarán a Basso en el citado consejo son: María Elena López, Ignacio Rodríguez Berdier, Ricardo Sáenz, María Carolina Ocampo, Luciano Lauría, Eliseo Alejandro López, María Victoria Pereira, Manuel Pizarro, Marcelo Gallo Tagle, Natalia Caviglia, Alicia Braghini y Benjamín Solá.
Con información de Noticias Argentinas
ARCA extiende hasta el 30 de diciembre la adhesión a facilidades de pago de GananciasArgentina14/11/2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció importantes modificaciones en el régimen de facilidades de pago del Impuesto a las Ganancias, publicadas este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 5788/2025.
La SIGEN actualizó el marco de control interno en empresas con participación estatalArgentina14/11/2025
A través de la Resolución 399/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el organismo reemplaza la normativa previa (Resolución SIGEN 206/2022) y establece un esquema de buenas prácticas y normas mínimas.
Caso Cecilia Strzyzowski: la fiscalía y la querella pidieron que todo el clan Sena sea declarado culpableArgentina13/11/2025
El jurado popular definirá este viernes el destino de los siete acusados. La familia de la joven sigue esperando justicia y los abogados definieron el caso como “un plan criminal”.
La entidad pública presentó condiciones más accesibles para su línea de financiamiento que llegó a colocar 300 préstamos por día antes del fin de las LEFI y las elecciones. Permite adquirir unidades nacionales e importadas.
El empresario Martín Cabrales inauguró la 31ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Buenos Aires, marcando un tono optimista y de colaboración con el Gobierno nacional para impulsar las reformas pendientes.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.