El juez que condenó a CFK en la causa Vialidad continuará al frente de la Asociación de Magistrados

El juez Andrés Basso, uno de los condenó a la ex mandataria Cristina Kirchner en la causa Vialidad, fue reelecto presidente de la Asociación de Magistrados, entidad gremial que nuclea a los jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia nacional y federal de todo el país.

Basso, quien lideraba la Lista Bordó, obtuvo 1.130 votos, mientras que la lista Celeste que es más cercana al peronismo, consiguió 689 y Compromiso Judicial, 527 y presidirá la Asociación de Magistrados, cuyos integrantes representan a los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

En tanto, según supo la Agencia Noticias Argentinas, Basso estará acompañado por el fiscal Ricardo Sáenz, una reconocida figura del Ministerio Público Fiscal y que se integra como vicepresidente de la AMFJN.

Con esta victoria, la denominada lista retomó el control del Consejo Directivo de la Asociación que quedó integrado de la siguiente manera: 12 miembros de la lista Bordó, 7 de la Celeste y 5 de Compromiso.

Los 12 consejeros que acompañarán a Basso en el citado consejo son: María Elena López, Ignacio Rodríguez Berdier, Ricardo Sáenz, María Carolina Ocampo, Luciano Lauría, Eliseo Alejandro López, María Victoria Pereira, Manuel Pizarro, Marcelo Gallo Tagle, Natalia Caviglia, Alicia Braghini y Benjamín Solá.

Con información de Noticias Argentinas