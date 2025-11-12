La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, arremetió duramente contra el presidente Javier Milei, calificándolo de "monstruo" y denunciando que está "destruyendo" el país moral y económicamente.
La defensa de Julio De Vido pidió a la Corte revocar su condena y denunció “arbitrariedad”
El exministro de Planificación busca evitar volver a prisión por la tragedia de Once. Su abogado acusó al máximo tribunal de actuar con “velocidad sospechosa” y anunció una presentación ante la ONU.Política12/11/2025
La defensa del exministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio de Vido, pidió que la Corte Suprema revoque la condena y tildó de arbitrario el fallo por el que volverá a prisión. Fue luego de la orden de detención del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), tras la ratificación de la Corte Suprema de la condena a cuatro años de prisión al exfuncionario por la tragedia de Once, que provocó 51 muertes en 2012.
El abogado del exfuncionario K, Maximiliano Rusconi, adelantó además, en un comunicado, que harán una presentación “ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra”.
Rusconi difundió un comunicado de “defensa técnica” de De Vido, titulado: “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”. El penalista planteó que la Corte rechazó “un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente".
El abogado mencionó que el recurso fue por considerar “injustificada y arbitraria” la sentencia a De Vido en la causa de conocida como “tragedia de Once” y que el máximo tribunal, con su decisión, “posibilitó que se ordenara la ejecución de la condena impuesta”.
Fuertes críticas de la defensa de Julio de Vido a la Corte Suprema, que confirmó la condena por la tragedia de Once
Rusconi le hizo fuertes críticas a la Corte, que confirmó la condena a De Vido por la tragedia de Once: “La Corte omitió considerar, que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre ninguna decisión, debido a que, como se había expuesto en el mismo recurso que se rechazó, se encontraba pendiente de resolución un planteo de prescripción de la acción penal, que al ser de orden público —por lo que debe ser declarado aún de oficio—; y de previo y especial pronunciamiento, debió ser resuelto en cualquier estado del proceso –incluso– antes del trámite de cualquier otra cuestión de fondo".
El abogado del exfuncionario K planteó: “La prescripción de la acción penal, operó de puro derecho. Ello resultaba evidente ya que el último acto ‘interruptor de la prescripción’ sucedió en fecha 10/12/2018, día en el que se dictó la sentencia condenatoria no firme, por parte del Tribunal Oral Federal Nº 4. Es decir, pasaron casi siete años sin que se haya contado con una sentencia completa (esto es, integrada con la determinación de la responsabilidad por la materialidad del hecho y la imposición de una pena)“.
Rusconi dijo que “cualquier decisión de privación de la libertad en este caso, cuya acción se encuentra extinguida, es una nueva manifestación de ilegitimidad y violación de las garantías fundamentales". Mencionó que presentaron “un recurso de reposición/revocatoria ante la Corte Suprema de Justicia" que esperan que tenga “la atención que merece la seriedad del planteo”.
El abogado además criticó a la prensa y aclaró que De Vido “nunca fue condenado por el choque de Once, sino que fue absuelto, poniendo de relieve el Tribunal que el choque se debió a la temeridad del conductor”. Mencionó que la condena recayó sobre otra imputación, pero esta imputación es la que quedó prescripta, porque el plazo máximo de prescripción es el del máximo posible de la pena del delito atribuido —seis años de prisión—, plazo que expiró irremediablemente el 10/12/2024″.
La defensa de Julio de Vido hará una presentación ante la ONU y habló de “enorme gravedad institucional”
El defensor del exfuncionario K hará una presentación ante la ONU y habló de “enorme gravedad institucional”: “Ante la enorme gravedad institucional de lo que está ocurriendo en etapas tan oscuras para el futuro del estado de derecho, haremos una presentación ante WGAD del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
Rusconi dijo que “ante lo preocupante de la situación y ante la inminente privación de libertad arbitraria del Arquitecto De Vido” pedirán a ese grupo de expertos “que actúe mediante el procedimiento de ‘acción urgente’ instando, al gobierno argentino a que las autoridades judiciales adopten las medidas necesarias para evitar que esa privación de libertad ilegal se materialice".
Con información de TN
El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, pone en marcha su estrategia de diálogo con las provincias para buscar el consenso necesario que permita la aprobación de las leyes clave del Gobierno en el Congreso.
Fueros legislativos: Senador presentó proyecto para reformar la Constitución
En diálogo con Aries, el senador Esteban D’Andrea, autor de la iniciativa, aseguró que busca “terminar con los privilegios y fortalecer la Justicia”.
Milei reactivó la mesa política y convocó a una reunión de gabinete en Casa RosadaPolítica12/11/2025
El Presidente encabezará un encuentro con sus ministros y principales referentes de La Libertad Avanza tras la salida de Guillermo Francos como coordinador.
El juicio por la causa Cuadernos será revisado por Casación para acelerar el procesoPolítica12/11/2025
Los jueces buscan mejorar la organización ante la magnitud del expediente, considerado el más grande del fuero federal.
Los principales dirigentes analizarán el presente del partido tras la fractura en Diputados y el debate que abrió Mauricio Macri al hablar de un candidato propio para 2027.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Ante un inesperado contrapunto entre el primer mandatario Javier Milei y el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, en un listado de los países que más efectivo utilizan figura la economía argentina en el puesto 24° de 123 naciones.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.