Nuevos ataques con explosivos en Ecuador dañan dos puentes y agravan la crisis de violencia en el país

Dos puentes en Ecuador fueron dañados este miércoles por ataques con explosivos, en un nuevo episodio de la violencia que atraviesa el país. Las autoridades atribuyen los hechos a bandas criminales que actúan en represalia por las recientes operaciones militares contra la minería ilegal.

Imágenes oficiales muestran severos daños en la base de los pilares de ambas estructuras, donde el tránsito permanece interrumpido. Los ataques se suman a una seguidilla de hechos violentos que mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad y a la población, especialmente en las zonas más afectadas por la actividad del crimen organizado.

El presidente Daniel Noboa vinculó los atentados con la ofensiva que su gobierno lanzó esta semana en el norte del país. “Se nota la desesperación de ellos (los mineros ilegales)”, afirmó al referirse a los operativos militares realizados en la provincia de Imbabura, donde se destruyeron asentamientos vinculados a la extracción ilegal de oro.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que la policía investiga a la banda Los Lobos, “quienes serían los autores (de los tres ataques) en represalia a la destrucción de la minería ilegal”.

Mano dura frente al crimen y aumento de homicidios

Ecuador vive una crisis de seguridad marcada por el avance del narcotráfico, las extorsiones y los secuestros. Aunque el gobierno mantiene una política de mano dura, los homicidios crecieron un 47% en el primer semestre del año respecto al mismo período de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. La escalada delictiva parece lejos de frenarse, mientras la tensión se extiende por todo el país.

