El líder chavista reaccionó al anuncio de Donald Trump de que la CIA podría realizar operaciones secretas en Venezuela. El autócrata ordenó nuevos ejercicios militares.
Nuevos ataques con explosivos en Ecuador dañan dos puentes y agravan la crisis de violencia en el país
Dos puentes fueron atacados con explosivos en Ecuador, tras una serie de atentados que el gobierno atribuye a represalias de bandas criminales frente a su ofensiva militar.El Mundo16/10/2025
Dos puentes en Ecuador fueron dañados este miércoles por ataques con explosivos, en un nuevo episodio de la violencia que atraviesa el país. Las autoridades atribuyen los hechos a bandas criminales que actúan en represalia por las recientes operaciones militares contra la minería ilegal.
Imágenes oficiales muestran severos daños en la base de los pilares de ambas estructuras, donde el tránsito permanece interrumpido. Los ataques se suman a una seguidilla de hechos violentos que mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad y a la población, especialmente en las zonas más afectadas por la actividad del crimen organizado.
El presidente Daniel Noboa vinculó los atentados con la ofensiva que su gobierno lanzó esta semana en el norte del país. “Se nota la desesperación de ellos (los mineros ilegales)”, afirmó al referirse a los operativos militares realizados en la provincia de Imbabura, donde se destruyeron asentamientos vinculados a la extracción ilegal de oro.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que la policía investiga a la banda Los Lobos, “quienes serían los autores (de los tres ataques) en represalia a la destrucción de la minería ilegal”.
Mano dura frente al crimen y aumento de homicidios
Ecuador vive una crisis de seguridad marcada por el avance del narcotráfico, las extorsiones y los secuestros. Aunque el gobierno mantiene una política de mano dura, los homicidios crecieron un 47% en el primer semestre del año respecto al mismo período de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. La escalada delictiva parece lejos de frenarse, mientras la tensión se extiende por todo el país.
En su discurso ante la FAO, el pontífice advirtió que 673 millones de personas se acuestan sin comer y llamó a la comunidad internacional a actuar de inmediato.
La OMM reportó que las concentraciones alcanzaron 423,9 ppm en 2024, impulsadas por la actividad humana, incendios forestales y menor absorción por océanos y suelos.
Nuevos modelos de convivencia y cambios legales están transformando la vida familiar, con menos personas optando por casarse y un aumento de uniones informales y familias monoparentales.
En un mensaje publicado en Telegram, el dictador dijo que estaba movilizando a militares, policías y milicia civil para proteger las “montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas y mercados” de Venezuela.
El presidente de EE.UU. aseguró que, tras controlar el mar, su administración analiza operar en tierra contra narcotráfico vinculado a Caracas y autorizó acciones encubiertas de la CIA.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Milei habilitó la venta total de las cuatro sociedades hidroeléctricas creadas por el EstadoPolítica15/10/2025
El Ministerio de Economía aprobó nuevas modificaciones al pliego del concurso internacional para vender las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.