Milei anunció una “reforma general del régimen laboral” y una nueva reforma tributaria

La presidenta electa de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA), Constanza Diedrich, advirtió que, frente a los desafíos actuales, no alcanza con diagnósticos y que es urgente pasar a la acción para garantizar el derecho a una educación de calidad.
El Presidente dio un discurso en una fábrica de San Nicolás. “Queremos dar flexibilidad para que pueda haber más puestos de trabajo y mejores salarios”, dijo.Política10/10/2025
A poco más de dos semanas de las elecciones nacionales legislativas, el presidente Javier Milei sigue al frente de la campaña y este viernes visitó la planta de Sidersa, en San Nicolás. Lo hizo junto al candidato a diputado Diego Santilli, además de funcionarios nacionales y referentes libertarios.
Milei anunció una “reforma general del régimen laboral”. “Necesitamos más empresas contratando y más trabajadores trabajando, con un marco jurídico claro, que deje ser un obstáculo”, añadió.
“Queremos dar flexibilidad para que pueda haber más puestos de trabajo y mejores salarios -aclaró el Presidente-. Queremos que no sea necesario contratar un abogado para generar empleo formal”. En ese sentido, prometió “terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio“. Y aclaró: ”El fin de este plan es dinamizar la economía”.
Además, confirmó que impulsarán una nueva reforma tributaria, con la que se “eliminarán 20 impuestos”. “Vamos a cortar de cuajo con esta adicción de inventar impuestos”, enfatizó, y aseguró que, luego de las elecciones legislativas del 26 de octubres, “el próximo Congreso será más reformista que el actual”.
En esa línea, el Presidente se refirió a la importancia de “muchos legisladores que sin pertenecer al Gobierno comparten el destino de país al cual conducen estas reformas”.
Durante su discurso, también habló de las importaciones. “Vamos a abrir las puertas de nuestro país para que ingresen productos de todo el mundo -anticipó-. Será un cambio de paradigma en la vida de los argentinos. Veremos una revolución productiva sin precedentes”.
En un tono similar a sus actos de estos días, Milei pidió “abandonar la falsa idea que nos conduce al fracaso es la única manera de llegar al otro lado”. Y arengó: “No aflojemos. El camino es arduo pero estamos más cerca que nunca de cambiar el rumbo de manera definitiva”.
El jefe de Gabinete pronunció esta definición luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegurara que el presidente Javier Milei “está comprometido con sacar a China de su país”.
Tras ganar el Nobel de la Paz, Corina Machado pidió una transición inmediata en Venezuela
La líder opositora venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 y lo dedicó al pueblo de Venezuela. Aseguró que el reconocimiento simboliza la lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos.
Sáenz en Río Piedras: “Educación, hogar y futuro para nuestra gente”
El gobernador Gustavo Sáenz visitó Río Piedras, donde compartió una jornada con la comunidad educativa y supervisó la construcción de 25 viviendas que se encuentran en su etapa final.
El jefe de Gabinete negó cobrar honorarios de parte de YPF, luego de que la diputada nacional Marcela Pagano lo acusara de percibir 180 mil dólares por mes.
Argentina celebró el Nobel de la Paz para María Corina Machado
La opositora venezolana recibe reconocimiento internacional por su lucha contra la dictadura y en defensa de la democracia.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
Un experimento en el Instituto Comercial Rancagua estalló y dejó varios afectados. Una niña sufrió lesiones en el rostro y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Garrahan.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.