Milei anunció una “reforma general del régimen laboral” y una nueva reforma tributaria

A poco más de dos semanas de las elecciones nacionales legislativas, el presidente Javier Milei sigue al frente de la campaña y este viernes visitó la planta de Sidersa, en San Nicolás. Lo hizo junto al candidato a diputado Diego Santilli, además de funcionarios nacionales y referentes libertarios.

Milei anunció una “reforma general del régimen laboral”. “Necesitamos más empresas contratando y más trabajadores trabajando, con un marco jurídico claro, que deje ser un obstáculo”, añadió.

“Queremos dar flexibilidad para que pueda haber más puestos de trabajo y mejores salarios -aclaró el Presidente-. Queremos que no sea necesario contratar un abogado para generar empleo formal”. En ese sentido, prometió “terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio“. Y aclaró: ”El fin de este plan es dinamizar la economía”.

Además, confirmó que impulsarán una nueva reforma tributaria, con la que se “eliminarán 20 impuestos”. “Vamos a cortar de cuajo con esta adicción de inventar impuestos”, enfatizó, y aseguró que, luego de las elecciones legislativas del 26 de octubres, “el próximo Congreso será más reformista que el actual”.

En esa línea, el Presidente se refirió a la importancia de “muchos legisladores que sin pertenecer al Gobierno comparten el destino de país al cual conducen estas reformas”.

Durante su discurso, también habló de las importaciones. “Vamos a abrir las puertas de nuestro país para que ingresen productos de todo el mundo -anticipó-. Será un cambio de paradigma en la vida de los argentinos. Veremos una revolución productiva sin precedentes”.

En un tono similar a sus actos de estos días, Milei pidió “abandonar la falsa idea que nos conduce al fracaso es la única manera de llegar al otro lado”. Y arengó: “No aflojemos. El camino es arduo pero estamos más cerca que nunca de cambiar el rumbo de manera definitiva”.