La Orquesta Sinfónica interprepará música de exitosas películas de cine, en el teatro

Este viernes es la última función de "Cine sinfónico", la Orquesta interprepará la música de películas como El Padrino, La Lista de Schindler, Romeo y Julieta, Drácula, James Bond 007 y Tiempos Modernos, entre otras.
La Orquesta Sinfónica de Salta presentará el segundo concierto Noches de Cine Sinfónico este viernes 10 de octubre a las 21 horas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. El espectáculo estará dirigido por el maestro titular de la OSS, Jorge Mario Uribe.
Las piezas elegidas, que forman parte del más exquisito repertorio de bandas sonoras del cine universal, serán interpretadas por la OSS gracias a arreglos orquestales realizados especialmente.
El Padrino, La Lista de Schindler, Romeo y Julieta, Drácula, Cinema Paradiso, James Bond 007, La Misión y Tiempos Modernos son algunas de las películas cuyas canciones serán parte del repertorio.
Las entradas numeradas están a la venta en la boletería del Teatro y a través de la plataforma digital Vamos. El esquema de precios es el siguiente: plateas A (filas 1-16), $ 10.000; plateas B (filas 17 a 26) $ 8000; palcos, $ 10.000; pullman y súper pullman, $ 6000. En todos los casos hay que sumar el 10 por ciento de servicio de la ticketera. Hay pases gratuitos limitados para jubilados y estudiantes.
Este domingo se realizará un encuentro gastronómico en Gobernador Solá, en Campo Quijano. “Estamos haciendo un registro de nuestros alimentos andinos, nos tiene muy preocupados no poder dejarlo para las próximas generaciones”, señalaron.
Romina Uhrig, amiga de la pareja, dio detalles sobre el pedido de casamiento.
En la XV Feria del Libro de Salta, el escritor Gines Vidal presentará una obra escrita en diálogo con una inteligencia artificial a la que llamó ‘La Negra’. “Es un libro que está vivo, no está cerrado. Vamos a convocar a una conversación con la gente”, dijo.
El fallecimiento fue comunicado al diario The New York Post por su prima Jacqueline Bullock, sobrina de Tina Turner, que precisó que su primo sufrió problemas cardíacos durante años.
La 15ª Feria del Libro se desarrollará del 8 al 12 de octubre en la Usina Cultural con entrada libre y gratuita. Habrá más de 200 actividades, literatura originaria, cine, talleres y homenajes a grandes autores salteños.
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, celebró que más de un millón de personas ya cobran sus planes sociales a través de Mercado Pago y pidió que se permita hacer lo mismo con jubilaciones y pensiones.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.
