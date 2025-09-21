Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina

El Gobierno británico afirmó que actúa para mantener la posibilidad de la paz en Oriente Medio, apoyando la solución de dos Estados, con un Israel seguro y un Estado palestino viable.

El Mundo21/09/2025

GXM5GC2JKJAP3NA27KJB6TRKCY

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina con el objetivo de "revivir la esperanza de la paz" para los palestinos e israelíes bajo una solución de dos Estados.

"Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable", dijo el jefe del Gobierno británico a través de un vídeo pregrabado y publicado en redes sociales.

En paralelo, Canadá y Australia anunciaron también el reconocimiento.

Con información de DW

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail