En otro mensaje, CFK denunció la ausencia del Estado Nacional: "Le deben plata a todas las provincias"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a través de un mensaje a sus militantes este viernes por la tarde en Parque Lezama, donde se lleva a cabo una movilización en su apoyo, luego de que le fuera otorgada la prisión domiciliaria tras la ratificación de su condena.

Inicialmente volvió a criticar el operativo de seguridad de la Ministra Patricia Bullrich en su domicilio. "En esta oportunidad no fue la policía de la Ciudad, fue la Federal, comandada por Patricia Bullrich, esa mujer nefasta capaz de cualquier cosa. Su historial lo demuestra", expresó. Asimismo, aseguró que las acciones de Bullrich fueron a fin de provocar "conflicto y caos"; así como también de tapar el "desastre económico y social que vive nuestro país". "Es una gran y absoluta fracasada", lanzó.

Seguidamente se refirió a los índices de desocupación que se dieron a conocer el jueves, apuntando contra la caída de "la industria, la construcción y el comercio". Y apuntó: "Vienen a hablarnos del futuro y son lo peor del pasado".

"Le deben plata a todas las provincias", añadió, al tiempo que aprovechó para criticar el desfinanciamiento de la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, las universidades: "Así cualquiera tiene superávit", ironizó.

"No le pagan a las 10 provincias que no transfirieron las cajas de jubilación, le deben fangotes de guita, monumentales. Eso únicamente en cajas previsionales, no hablemos de financiamiento educativo, no hablemos de obras paralizadas", dijo y agregó: "desfinancian la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, las universidades, no arreglan rutas, no construyen una sola obra pública, vivienda, escuela, no hacen nada que sea responsabilidad de la gestión del Estado", denunció.

En ese sentido cuestionó el pago de impuestos nacionales. "Los estados provinciales son los que están parando la olla junto a los estados municipales", cerró.