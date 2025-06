Escalada sin freno: “El conflicto en Medio Oriente puede reordenar el poder global”

Mientras crece la tensión en Medio Oriente tras nuevos ataques cruzados entre Israel e Irán, por Aries, el consultor político internacional Ezequiel Jiménez advirtió que el conflicto "tiene muchísimo potencial para convertirse en una guerra regional" y que, en ese caso, "podría generar una disrupción global comparable a la del COVID-19".

“Estamos ante un conflicto que no es nuevo, que lleva décadas con raíces geopolíticas, energéticas y militares muy profundas. Pero lo preocupante hoy es el riesgo de escalada”, señaló Jiménez, quien también enfatizó que un escenario de guerra total en la región “podría disparar el precio de los commodities, afectar alianzas políticas globales y complicar incluso a países lejanos como Argentina para financiarse en los mercados internacionales”.

Jiménez subrayó que no hay señales claras de desescalada: “Todavía está latente la posibilidad de un cambio de régimen en Irán, mientras Israel enfrenta varios frentes abiertos, no solo con Irán, sino también en Gaza y en Líbano”. A su vez, señaló que los mecanismos de contención política internacional están debilitados: “Hace no tanto tiempo se podía coordinar entre EE.UU., Europa, China y Rusia para alcanzar ciertos acuerdos. Hoy, ese escenario está roto”.

Según el consultor, el conflicto tiene consecuencias en tres niveles:

Político: “Estamos viendo un reordenamiento global, con Estados Unidos en pleno año electoral, una Europa fragmentada, China expectante y Rusia con presencia reducida pero aún influyente en Siria”.

Humanitario: “La región vive en guerra hace décadas. Gaza hoy muestra el último capítulo de un drama que afecta a millones de personas desde hace generaciones”.

Económico: “Irán controla reservas de petróleo y gas claves, y el tráfico marítimo del estrecho de Ormuz. Un conflicto mayor puede disparar los precios de la energía, como ocurrió con la invasión rusa a Ucrania”.

Consultado sobre el rol argentino en este escenario, Jiménez fue crítico: “El presidente plantea posiciones en derecho internacional muy precarias, como la posible mudanza de la embajada a Jerusalén, pero no hay evidencia de que eso le haya dado algún rédito concreto al país. No sabemos qué obtuvo tras dos viajes oficiales a Israel. No hay anuncios de cooperación tecnológica o inversiones”.

En conclusión, Jiménez consideró que el mundo enfrenta un panorama “fragmentado e inestable”, donde cualquier chispa en Medio Oriente “puede derivar en una crisis global profunda”.