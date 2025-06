Ordoñez rompió el silencio tras la salida de Orsi y Gómez de Platense: "Estoy dolido"

Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, rompió el silencio luego de la renuncia de Favio Orsi y Sergio Gómez tras la histórica coronación en el Apertura. A su vez, el mandatario fue consultado sobre si piensan a Martín Palermo como candidato a reemplazarlo.

“Todavía no sé qué pasó con Orsi y Gómez, todavía estoy sorprendido”, afirmó. Y añadió: “Siempre tuvimos buen vínculo. Estamos trabajando para seguir adelante, porque el lunes tenemos que entrenar, afrontar un torneo y la Copa Argentina”.

En ese sentido, remarcó que está "dolido y triste" y que no deseaba este desenlace. “El objetivo lo logramos todos juntos, desde el primero al último, no hay bronca ni nada, pero estoy triste porque no es lo que quería”, afirmó en diálogo con La Red.

“Para mi van a ser siempre los técnicos que sacaron a Platense campeón”, dijo. Y agregó: “La dupla son gente querida para el club, pero toca mirar adelante. Les di 12 horas para que lo piensen”.

Qué dijo Ordoñez sobre un posible regreso de Palermo a Platense

Sebastián Ordoñez fue consultado sobre si pensó en Martín Palermo como posible reemplazante. "Pienso un montón de cosas. Es amigo. Nos pasan un montón de nombres", se limitó a decir sobre el Titán, quien llevó al Calamar a la final de la Copa de la Liga Profesional 2023 (cayeron con Rosario Central).

"A partir del momento que la noticia circuló, te imaginás que mi teléfono explotó. Hoy Platense es el equipo campeón, una institución ordenada. Opciones hay un montón. Vamos a sentarnos con los directivos a pensar qué es lo mejor", sentenció.

Además de Palermo, otros nombres que aparecen entre los candidatos para poder reemplazar a la dupla son Cristian Kily González, sin club desde su salida de Unión de Santa Fe, y el ex arquero Jorge De Olivera, ídolo del Calamar y figura del plantel que consiguió el ascenso a Primera División.

Con información de TyC Sports