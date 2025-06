Pullaro reclamó el fin de las retenciones: “Esa plata no vuelve a las provincias”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro volvió a reclamar por la baja de las retenciones y criticó la simplificación a la importación de maquinaria agrícola usada.

Pullaro defendió el modelo productivo de la Provincia basado en innovación, tecnología y trabajo. “Hay que apostar a la ciencia, a la tecnología, trabajar mucho desde el Estado para que nuestras industrias mejoren sus procesos, pero también defender a la provincia. Por eso pedimos que se terminen las retenciones: esa plata no vuelve ni a Santa Fe ni a ninguna otra provincia”, dijo el gobernador durante su visita a Agroactiva.

Consultado sobre los reclamos de la Mesa de Enlace frente al recorte presupuestario del INTA , el gobernador fue categórico: "Acompañamos. El campo crece a través del desarrollo científico y la investigación. Lo que plantean no son demandas sectoriales, son propuestas que piensan en una Argentina productiva”.

Cabe recordar que este martes los dirigentes de CRA, Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria se reunieron con Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, y el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, y coincidieron en que son necesarias algunas modificaciones para construir un INTA más eficiente y moderno. Sin embargo, se mantuvo firme en tres reclamos fundamentales al gobierno nacional: que mantenga su autarquía; su gobernanza y su estructura de Centros Regionales.

Pullaro también criticó la medida del Gobierno Nacional que permite la importación de maquinaria agrícola usada, alertando sobre el impacto en la industria santafesina:

“Santa Fe es la principal provincia en maquinaria agrícola. No estamos de acuerdo con una apertura indiscriminada de importaciones. Hay que cuidar lo que tenemos y nuestras fuentes de trabajo. No es cierto que nuestra industria no sea competitiva, lo que hay que hacer es bajar la carga impositiva”.

Finalmente, el mandatario remarcó que su gobierno mantiene una presión fiscal baja sobre la producción: “Ni al campo ni a la industria se les cobra prácticamente Ingresos Brutos. Tenemos la tasa del Impuesto Rural más baja de Argentina. Desde ese lugar creemos que hay que acompañar al campo y a la industria para poder sacar adelante al país”.

“En un momento muy difícil de la República Argentina, donde hay una caída de la economía muy grande, Santa Fe hace todos los esfuerzos para que eso no suceda aquí. Por eso implementamos un subsidio de tasas sumamente agresivo, único en el país, para que nuestras industrias puedan vender, comprar más barato y mantener el movimiento económico”, cerró sobre las líneas de crédito por más de $ 65.000 millones en la feria.

Con información de Clarín