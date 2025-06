Calendario de Boca en la fase de grupos

Lunes 16 de junio vs Benfica (Portugal)

21:00 (hora argentina) - Hard Rock Stadium,

Viernes 20 de junio vs Bayern Múnich (Alemania)

23:00 (hora argentina) - Hard Rock Stadium,

Martes 24 de junio vs Auckland City (Nueva Zelanda)

17:00 (hora argentina) - GEODIS Park, Nashville