Con Racing-Peñarol como plato fuerte, así quedaron definidos los cruces de octavos de final de la Libertadores

La CONMEBOL realizó este lunes el sorteo que definió los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores, el cual tiene como plato principal el cruce entre Racing y Peñarol de Uruguay. Además, el resto de los equipos argentinos conocieron su camino al título.

El formato del certamen continental estableció que los cruces de octavos enfrentan a un líder de grupo con un escolta, en el evento que se realizó en la sede de la Conmebol de Luque.

Respecto a los representantes argentinos, siguen en camino River se medirá ante Libertad de Paraguay, mientras que Racing hará lo propio con Peñarol de Uruguay.

Por su parte, Estudiantes se verá las caras frente a Cerro Porteño de Paraguay, mientras que Vélez cruzará Fortaleza de Brasil.

Cómo quedaron los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Atlético Nacional (Colombia) vs. Sao Paulo (Brasil).

Fortaleza (Brasil) vs. Vélez Sarsfield (Argentina).

Flamengo (Brasil) vs. Inter de Porto Alegre (Brasil).

Universitario (Perú) vs. Palmeiras (Brasil).

Libertad (Paraguay) vs. River Plate (Argentina).

Cerro Porteño (Paraguay) vs. Estudiantes de La Plata (Argentina)

Peñarol (Uruguay) vs. Racing Club (Argentina).

Botafogo (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador).

Calendario de la Copa Libertadores 2025

Sorteo de Octavos de Final: 2 de junio

Octavos de Final (Ida y Vuelta): Ida: 12–14 de agosto Vuelta: 19–21 de agosto

Cuartos de Final (Ida y Vuelta): Ida: 16–18 de septiembre Vuelta: 23–25 de septiembre

Semifinales (Ida y Vuelta): Ida: 21–22 de octubre Vuelta: 28–29 de octubre

Final Única: 29 de noviembre de 2025 Sede de la Final: Lima, Perú