Estudiantes de La Plata se despidió de la Copa Argentina al perder desde la tanda de penales frente a Aldosivi en Florencio Varela. Luego de la eliminación en el Norberto Tomaghello, Eduardo Domínguez puso en duda su continuidad como entrenador del “Pincha”.

La tarde comenzó bien para el “León” gracias al gol del “Pucho” Alexis Castro al 16'. Sin embargo, luego el “Tiburón” llegó al empate y posterior triunfo desde los doce pasos para dejar al equipo fuera de la copa nacional, en un semestre en el que clasificó primero a los octavos de final de la Libertadores y se despidió en octavos en el Torneo Apertura.

Una vez concluido el partido, el ex DT de Huracán, Colón e Independiente confesó: “Tengo que pensar bien si voy a seguir o no. Estuve hablando con Marcos (Angeleri) porque han pasado situaciones que no son de mi agrado y no son claras. Cuando las cosas son confusas, se empieza a confundir mucha gente”.