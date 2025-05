Gaza: palestinos bloquearon el paso y descargaron decenas de camiones de alimentos de la ONU

Palestinos bloquearon el paso y descargaron decenas de camiones de alimentos en la Franja de Gaza. Así lo informó este sábado el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, mientras aumenta la desesperación tras el bloqueo y los ataques aéreos israelíes.



El PMA dijo que 77 camiones que transportaban ayuda fueron detenidos por personas hambrientas que tomaron la comida antes de que los vehículos llegaran a destino. Un bloqueo de Israel lleva casi tres meses en Gaza, lo que llevó a la población al borde de la hambruna.

Aunque la presión se alivió en los últimos días tras permitirse el ingreso de ayuda, las organizaciones dicen que todavía no está entrando suficiente comida según afirmó The Associated Press (AP).

Palestinos bloquean el paso en Gaza al descargar comida

Un testigo anónimo en la ciudad sureña de Jan Yunis dijo a AP que el convoy de la ONU fue detenido en un bloqueo improvisado y descargado por miles civiles desesperados. La mayoría llevaba sacos de harina en sus espaldas o cabezas.

Naciones Unidas dijo a principios de este mes que las autoridades israelíes los obligaron a usar rutas no aseguradas dentro de áreas controladas por el ejército israelí en las zonas orientales de Rafah y Jan Yunis. Allí están activos grupos armados y los camiones fueron detenidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, comentó que los negociadores estaban cerca de llegar a un acuerdo.

Dicho cese detendría los combates durante 60 días, liberaría a algunos de los 58 rehenes en Gaza a cambio de prisioneros palestinos y permitiría la entrada de la ayuda alimentaria y demás asistencia. Esto lo sostienen funcionarios de Hamás y Egipto desde el anonimato.

"Necesitamos inundar las comunidades con alimentos durante los próximos días para calmar las ansiedades y reconstruir la confianza con las comunidades de que más alimentos están llegando", señaló el PMA en un comunicado.

La ONU dice que no ha podido introducir suficiente ayuda debido a los combates. El viernes, el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que solo recogieron cinco camiones de carga del lado palestino del cruce de Kareem Shalom, y los otros 60 camiones tuvieron que regresar debido a las intensas hostilidades en el área.

Un funcionario israelí dijo que su país ha ofrecido apoyo logístico y operativo a la ONU, pero "la ONU no está haciendo su trabajo". En cambio, una nueva fundación respaldada por Estados Unidos e Israel comenzó operaciones en Gaza esta semana, distribuyendo alimentos en varios sitios en un despliegue caótico. Israel dice que la Fundación Humanitaria de Gaza reemplazará la masiva operación de ayuda que la ONU y otros han llevado a cabo durante la guerra.

Señaló que el nuevo mecanismo es necesario y acusó a Hamás de desviar grandes cantidades de ayuda. La ONU niega que se produzca una desviación significativa.

Qué dice la propuesta de Estados Unidos para que haya una nueva tregua en Gaza

Estados Unidos planteó una nueva propuesta para un alto al fuego de 60 días entre Hamas e Israel en la Franja de Gaza, junto con un intercambio inicial de 28 rehenes. Además, el acuerdo incluye la obligación mutua de compartir información detallada sobre los rehenes y prisioneros que permanecen en custodia.

En este sentido, el documento establece que Hamas debe entregar “información completa (prueba de vida e informe médico/prueba de fallecimiento) sobre cada uno de los rehenes” antes del décimo día del acuerdo. Por su parte, Israel deberá proporcionar datos sobre los prisioneros palestinos detenidos desde el 7 de octubre, así como sobre el número de gazatíes fallecidos bajo custodia del gobierno de Benjamín Netanyahu.

