Cuándo debutan River y Boca en el Mundial de Clubes

Con el calendario regular consumado, River Plate y Boca Juniors deberán afrontar el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, en el cual tendrán su estreno en junio y, buscarán dar el golpe entre los 32 mejores equipos del planeta.

Ambos equipos, ya sin compromisos oficiales en el semestre actual, están enfocados en su preparación para este importante certamen internacional.

El debut de Boca en el Mundial de Clubes está programado para el lunes 16 de junio a las 20:00 (hora argentina), enfrentando a Benfica de Portugal en Miami. Este será el primer encuentro para el “Xeneize” en la competición.

Por su parte, River hará lo propio en el certamen de Estados Unidos el martes 17 de junio a las 17:00 (hora argentina) contra Urawa Red Diamonds en Seattle.

El fixture completo de Boca y River en el Mundial de Clubes :

Boca

Fecha 1 | Boca vs. Benfica (Portugal) | Lunes 16 de junio | 20:00 hs.

Fecha 2 | Bayern Munich (Alemania) vs Boca | Viernes 20 de junio | 23:00 hs.

Fecha 3 | Auckland City (Australia) vs Boca | Martes 24 de junio | 17:00 hs.

River

Fecha 1 | River vs Urawa Red Diamonds (Japón) | Martes 17 de junio | 17:00 hs.

Fecha 2 | River vs Rayados de Monterrey (México) | Sábado 21 de junio | 23:00 hs.

Fecha 3 | Inter de Milán (Italia) vs River | Miércoles 25 de junio | 23: 00 hs.