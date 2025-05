Lugones anunció medidas junto al secretario de Salud de Trump

El funcionario de Donald Trump comenzó su agenda esta tarde con una reunión con su homólogo argentino, el ministro de Salud, Mario Lugones, quien aprovechó el marco para anunciar nuevas medidas de desregulación y normativas en el sistema de salud.

Al término del encuentro, iniciado a las 16.30 y desarrollado en la sede del Ministerio de Salud, desde la cartera libertaria comunicaron una serie de medidas que buscan plasmar el rumbo adoptado por la gestión nacional. “Queremos pasar de un modelo sanitario centrado en reparar la enfermedad a uno enfocado en cuidar la salud basado en evidencia científica”, indicaron.

Las cinco medidas que anunció el Ministerio de Salud

Achicamiento y eficientización de la estructura operativa de los organismos que dependen del Ministerio de Salud, plan al que denominan Revisión integral del funcionamiento del sistema de salud nacional;

La ratificación de la postura argentina de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS);

La revisión en el uso de ciertos aditivos y otros ingredientes en la industria alimenticia;

La revisión de la continuidad del uso de autorizaciones rápidas en medicamentos de alto costo;

Un principio de endurecimiento para los procesos de revisión y control de vacunas.

Muchos de estos aspectos van en línea con lo que viene realizando Kennedy Jr. desde que asumió como secretario, teniendo como su principal premisa de gestión Make America Healthy Again (MAHA), que remite al lema utilizado por Trump, pero esta vez enfocado en la promoción de estilos de vida sustentables. Además, el funcionario norteamericano es conocido en su país por su activismo antivacunas, aunque desde que asumió matizó sus opiniones para algunos casos.

Sobre la primera medida, el Ministerio de Salud comunicó que hará una revisión estructural de su propio organigrama y sus procesos, en particular de las entidades dependientes, que van desde los hospitales nacionales, los institutos sanitarios, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), entre otros.

“El objetivo es ordenar, actualizar y transparentar estructuras y procesos que durante años funcionaron con superposiciones, normas obsoletas y escasa supervisión. El sistema debe servir a las personas y no a la burocracia. Durante años, muchas de estas estructuras operaron con normas obsoletas, funciones superpuestas, falta de trazabilidad y escasa supervisión real”, afirmaron.

En tanto, al comienzo de su mandato, Kennedy Jr. impulsó cerca de 10.000 despidos en agencias clave como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), justificándolo como un esfuerzo para reducir la burocracia. Un discurso similar al de la motosierra argentina.

Como segunda medida, el ministro Lugones ratificó la postura adoptada por el Estado Nacional de retirarse de la OMS. “Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia, sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países”, justificaron.

Esto es uno de los puntos comunes entre las administraciones Milei y Trump, que notificaron su intención de retirarse de la entidad multilateral, que actualmente está sesionando en Ginebra y sin representantes de la Argentina. ”La OMS no solo ha cedido ante la presión política de China, sino que también ha fracasado a la hora de mantener una organización transparente y con una gestión justa”, aseguró Kennedy Jr. la semana pasada en un mensaje difundido a ese foro.

La decisión que puede tomar un país miembro de la OMS debe ser aceptada por consenso, por lo que basta con la negativa de sus miembros para que la Argentina no se pueda retirar. La denostación que hacen los libertarios se amparan, generalmente, se basa en recomendaciones que hacían en la época de la pandemia de Covid-19, aunque, en rigor, era el Estado Nacional quien decidía qué políticas públicas implementar. La duración de la cuarentena albertista fue uno de los aspectos que fue reprobado desde los altos mandos del organismo supranacional.

En línea con la consigna Make America Healthy Again de Kennedy Jr., el Ministerio de Salud anunció una revisión de los “aditivos sintéticos” en alimentos, con el objetivo de “proteger la salud de la población —especialmente de los niños— y reducir la exposición cotidiana a sustancias con potencial riesgo".

Estas cuestiones son reguladas por la ANMAT a través del Código Alimentario Argentino (CAA), que confeccionan los expertos en función a la evidencia empírica del momento. Los libertarios anunciaron que también pretenden “advertir” sobre el impacto de ciertos ingredientes (aún no se notificaron cuáles) y su relación con enfermedades crónicas.

Como cuarto apartado, la cartera de Lugones informó que se someterá a análisis el uso de autorizaciones rápidas (fast-track) para medicamentos de altísimo costo, con especial énfasis en aquellos destinados a niños y “enfermedades raras”. “La innovación no puede justificar decisiones apresuradas ni sin evidencia sólida. Se abrirá una discusión técnica sobre los criterios de aprobación, priorizando la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema, para que los nuevos tratamientos no se transformen en improvisación autorizada”, justificaron la decisión.

Por último, anunciaron que el Ministerio pondrá el foco en los procesos de fabricación, aprobación y supervisión de vacunas, con el objetivo de garantizar que las decisiones sanitarias “estén basadas en evidencia pública, verificable y con controles efectivos”.

Se impulsará que las vacunas sean sometidas a estudios clínicos con grupo placebo como estándar mínimo. “Un ejemplo claro de esta necesidad es la vacuna contra el COVID-19, aplicada sin grupo de control y bajo condiciones de aprobación excepcionales. Revisar no es negar: es exigir más evidencia, no menos. Este enfoque busca elevar el rigor del proceso y reforzar la confianza pública a partir de datos comparables, accesibles y verificables”, concluyeron, a la par que ratificaron que se mantendrá las campañas de vacunación “seguras, como la del sarampión”.

El secretario de Salud y Servicios Sociales de Trump se reunirá mañana a las 10 en Casa Rosada con el presidente Javier Milei y con Lugones. A las 14.30 horas irá al Palacio San Martín (sede de la Cancillería), donde mantendrá una actividad con el ministro de Salud y con el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein. Ese será el último día de agenda oficial, para luego partir nuevamente para los Estados Unidos.

Infobae