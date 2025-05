En una entrevista con CNN, el republicano cuestionó las medidad tomadas por el presidente de Rusia durante la guerra contra Ucrania. "No me gusta nada lo que hace Putin. Está lanzando cohetes a ciudades y matando gente. Lo conozco desde hace mucho tiempo y siempre me llevé bien con él. Estamos hablando", señaló.

Durante la madrugada del domingo, Rusia lanzó el mayor ataque aéreo contra Ucrania tras el comienzo de la guerra iniciada en febrero de 2022, que constó de alrededor de 300 drones explosivos y casi 70 misiles.

Tras la ofensiva, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, detalló cuáles fueron las zonas más afectadas. "Los objetivos fueron Kiev y la región, así como las regiones de Zhitomir, Jmelnitski, Ternópil, Chernígov, Sumy, Odesa, Poltava, Dnipropetrovsk, Nikolaev, Járkov y Cherkasy", expresó en una publicación en su cuenta de la red social X.

"Se trató de ataques deliberados contra ciudades comunes. Edificios residenciales comunes resultaron destruidos y dañados. En Kiev, las residencias del departamento de historia de la universidad fueron atacadas. También hubo ataques contra empresas. Trágicamente, hubo muertos, incluidos niños", agregó.

Ámbito